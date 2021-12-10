Тоомас Хендрик Ильвес разозлил финнов, опубликовав фейк о том, что Байден советует Путину вторгнуться в Финляндию

В последнее время Ильвес много говорит о кризисе в Украине. Вечером 9 декабря у Байдена состоялся продолжительный телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, которому он заверил, что США полностью поддерживают суверенитет Украины в случае российской военной угрозы, сообщает Postimees.

В связи с этим и кризисом в Украине Ильвес поделился несколькими публикациями из авторитетных СМИ, например статьями из: New Yorker, New York Times, The Times, The Philadelphia Inquirer и Financial Times, включая анализ Европейского центра политического анализа (CEPA).

Однако 9 декабря Ильвес дважды поделился в Твиттере статьей американского сайта The Onion, озаглавленной так: «Вы знаете, на вашем месте я бы поехал в Финляндию», - сказал Байден, чтобы помешать Путину вторгнуться в Украину.

Статья на веб-сайте The Onion создает впечатление, будто Байден посоветовал Путину вместо Украины вторгнуться в Финляндию: «Украина прикольная, но в Финляндии меньше людей, и двое выше ВВП».

Очевидно, это утка. The Onion, основанная в 1988 году, представляет собой организацию, публикующую сатирические статьи о новостях со всего мира. По данным The Spectator, чикагская компания начала размещать публикации в интернете еще в 1996 году.

Реакция на подобные твиты Ильвеса была скорее негативной.

По словам одного из финнов, Ильвес не должен был делать этот пост: «Пародия или нет, я не вижу никакой ценности или положительного результата в публикации этой статьи».

«Это фейк, но для нас, финнов, слишком серьезно, чтобы смеяться. Не все могут понять эту сатиру», - написал один из комментаторов.