Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни

Супруга певца Грингория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет. Пара расстается мирно и без скандала, прессе не обещают публичной дележки имущества и выяснения отношений. Ради общих детей артист и его избранница выбрали мирный путь расторжения брака. По данным источников, пара встретится в суде 20 декабря и обсудит детали развода.

Ни музыкант, ни его жена ни разу не намекнули на проблемы в отношениях. Причина их разрыва остается загадкой. Однако ни трое детей, ни проведенные вместе годы не удержали звезд вместе. Официальных комментариев от певца о расставани с супругой не поступало.