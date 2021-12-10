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Жена Григория Лепса подала на развод спустя 20 лет совместной жизни

Григорий Лепс ФОТО: Artyom Geodakyan

Уже 20 декабря звездная пара встретится в суде для обсуждения деталей бракоразводного процесса.

Супруга певца Грингория Лепса Анна Шаплыкова подала на развод после 20 совместных лет. Пара расстается мирно и без скандала, прессе не обещают публичной дележки имущества и выяснения отношений. Ради общих детей артист и его избранница выбрали мирный путь расторжения брака. По данным источников, пара встретится в суде 20 декабря и обсудит детали развода.

Ни музыкант, ни его жена ни разу не намекнули на проблемы в отношениях. Причина их разрыва остается загадкой. Однако ни трое детей, ни проведенные вместе годы не удержали звезд вместе. Официальных комментариев от певца о расставани с супругой не поступало.

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