Конец света? Астероид размером больше Эйфелевой башни сблизится с Землей 11 декабря
Прямым попаданием космическое тело 4660 Nereus может уничтожить большую часть Великобритании, сообщает Пятый канал.
Прямым попаданием космическое тело 4660 Nereus может уничтожить большую часть Великобритании, сообщает Пятый канал.
Астероид 4660 Nereus диаметром 304,8 метра максимально сблизится с Землей 11 декабря. Об этом сообщает британская пресса со ссылкой на данные НАСА. По данным ученых, космическое тело величиной больше Эйфелевой башни хоть и подойдет на рекордное расстояние, не представляет опасности для человечества. К слову, британцы тут же прикинули, что прямое попадание такого гиганта уничтожило бы большую часть их родины.
4660 Nereus разрезает космическую тьму со скоростью в 23,6 тысячи километров в час. В момент предельного сближения с Землей между нами будет около четырех миллионов километров. Это в десять раз дальше Луны. Казалось бы, англичанам не о чем беспокоиться, но эксперты НАСА, тем не менее, называют астероид потенциально опасным с учетом расстояния и скорости движения. Эксперты полагают, что нельзя упускать его из виду.
«Это как иметь злого соседа — в ваших интересах знать, где он и что делает», — цитирует The Mirror представителя НАСА Франка Маркиса.
В НАСА рассказали, что 4660 Nereus известен вот уже 40 лет, но только сейчас пролетит настолько близко к Земле. Предполагается, что он состоит, в том числе, из никеля, железа и кобальта на неполные пять миллиардов долларов, что в пересчете на рубли составило бы более 350 миллиардов. Для чего делаются такие расчеты, непонятно. Будто астероид можно поймать и пустить в оборот…
Что же касается потенциальной опасности, в ближайшие 100 лет, уверены ученые, ждать беды от космического осколка не стоит. Ни с Землей, ни с Луной он не столкнется. Его полет никак не отразится и на самочувствии жителей планеты, которые считают, сколько денег можно было бы выручить с продажи астероида.