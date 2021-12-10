Соседов объяснил, почему российские знаменитости скрывают свою ориентацию

«Все делают легенду о себе. Сейчас благодаря интернету придумываются нереальные истории. Цель — популяризация, чтобы о тебе говорили, узнавали тебя по-другому. Они не делают каминг-аутов, потому что их аудитория преимущественно женская: девочки, девушки, женщины»,

— сказал он в интервью для YouTube-шоу «Алена, блин».

Соседов добавил, что аудитория слушателей на 75% состоит из представительниц прекрасного пола.

Критик считает, что за рубежом ситуация совершенно полярная: там звезды привлекают новых слушателей тем, что совершают каминг-аут. На российской же эстраде, по его словам, известны всего несколько таких случаев.