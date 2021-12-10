Волочкова нарядила елочку и попала под шквал негатива в сети: «Писать опасно!»

«Посмотрите в какую волшебную красоту превратили нашу живую елку на участке между основным и гостевым домом. Такая прелесть! А еще, я ведь люблю праздник каждый день. И огоньки на фасаде моего дома зажигаются каждый вечер и ночь», — написала в предвкушении праздников звезда.

Вот только подписчики заметили неладное. Еще свежа в их памяти скандальная история про елочку, которая «пострадала» от посягательств звезды справить нужду прямо под деревом. До сих пор неизвестно, что подтолкнуло знаменитость на сомнительный шаг: то ли игривое настроение, то ли невыносимый позыв в мочевом пузыре.

Процесс попал на видео, оказался в сети… и понеслась! Выяснилось, что запечатлели звезду в неглиже соседи, они же обвинили экс-приму Большого в том, что совершила она свое деяние на глазах у детей.

Волочкова хоть и была возмущена поступком, но не растерялась. Она вычислила зачинщицу — бывшую солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую, наняла адвоката и пошла в суд в надежде взыскать с обидчицы 20 миллионов рублей.

Подписчики припомнили звезде «дело о елочке» и оставили сотни едких комментариев.