«Это бесчеловечно!» Попавшая в интенсив женщина покинула больницу со штрафом за парковку

«Это бесчеловечно!» - сказала Майре порталу Elu24. В частности, из-за плохого самочувствия женщина обратилась в отделение неотложной помощи клиники Тартуского университета, припарковав там машину на стоянке в тот момент, когда стоянка была бесплатной.

«Однако меня больше не выпускали из отделения, я оказалась в отделении интенсивной терапии кардиологии в опасном для жизни состоянии», - сказала Майре, добавив, что ни в тот день, ни на следующий она не вспоминала про машину. «Я получила штраф в размере 30 евро», - возмущенно подтвердила она, заявив, что штраф не обоснован. «Неужели я должна платить штраф, если условия не позволяют этого? Если бы я умерла, а машина все еще была бы там, пришлось бы моим наследникам заплатить мои штрафы?» - остается непонятным для Майре.

«Я подала апелляцию, но она была отклонена. Никакого снисхождения или уменьшения штрафа не последовало».

Женщина заявила, что знает многих, кто оказался в подобной ситуации. «Я знаю, что многие получили штраф таким образом и устали их оспаривать, потому что существует также угроза взыскания этих денег с помощью инкассо». Но что наиболее удивительно, так это то, что Ühisteenused ей сказали, что женщина должна была быть готовой к такому повороту ситуации.

Ühisteenused: «Стоило учитывать свое состояние здоровья.»

AS Ühisteenused объяснили, что на стоянку въехали в то время, когда стоянка была бесплатной, но утром, когда территория стала платной, машину не зарегистрировали.

«Человек должен был принять во внимание тот факт, что парковка становится платной с утра и как можно скорее начать платить за парковку или попросить кого-нибудь зарегистрировать машину».

«По словам Майре, только в EMO выяснилось, насколько тяжелым было ее здоровье, но человек уже должен был учитывать свое состояние. Водитель обязан обеспечить безопасность себя и своих попутчиков. Апелляционная комиссия AS Ühisteenused также установила, что если человек оценил состояние своего здоровья как способное участвовать в дорожном движении, водитель также должен был понимать, что он парковался на частной автостоянке, где парковка платная».