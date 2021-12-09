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«Это бесчеловечно!» Попавшая в интенсив женщина покинула больницу со штрафом за парковку

Фото иллюстративное. ФОТО: Margus Ansu

Майре, которая обратилась в отделение неотложной помощи, но в итоге попала в отделение интенсивной терапии кардиологической клиники, получила штраф за парковку, потому что она забыла зарегистрировать машину, когда оказалась на больничной койке. По мнению Ühisteenused, женщина должна была учитывать, что ситуация может принять такой оборот, пишет Elu24.

«Это бесчеловечно!» - сказала Майре порталу Elu24. В частности, из-за плохого самочувствия женщина обратилась в отделение неотложной помощи клиники Тартуского университета, припарковав там машину на стоянке в тот момент, когда стоянка была бесплатной.

«Однако меня больше не выпускали из отделения, я оказалась в отделении интенсивной терапии кардиологии в опасном для жизни состоянии», - сказала Майре, добавив, что ни в тот день, ни на следующий она не вспоминала про машину. «Я получила штраф в размере 30 евро», - возмущенно подтвердила она, заявив, что штраф не обоснован. «Неужели я должна платить штраф, если условия не позволяют этого? Если бы я умерла, а машина все еще была бы там, пришлось бы моим наследникам заплатить мои штрафы?» - остается непонятным для Майре.

«Я подала апелляцию, но она была отклонена. Никакого снисхождения или уменьшения штрафа не последовало».

Женщина заявила, что знает многих, кто оказался в подобной ситуации. «Я знаю, что многие получили штраф таким образом и устали их оспаривать, потому что существует также угроза взыскания этих денег с помощью инкассо». Но что наиболее удивительно, так это то, что Ühisteenused ей сказали, что женщина должна была быть готовой к такому повороту ситуации.

Ühisteenused: «Стоило учитывать свое состояние здоровья.»

AS Ühisteenused объяснили, что на стоянку въехали в то время, когда стоянка была бесплатной, но утром, когда территория стала платной, машину не зарегистрировали.

«Человек должен был принять во внимание тот факт, что парковка становится платной с утра и как можно скорее начать платить за парковку или попросить кого-нибудь зарегистрировать машину».

«По словам Майре, только в EMO выяснилось, насколько тяжелым было ее здоровье, но человек уже должен был учитывать свое состояние. Водитель обязан обеспечить безопасность себя и своих попутчиков. Апелляционная комиссия AS Ühisteenused также установила, что если человек оценил состояние своего здоровья как способное участвовать в дорожном движении, водитель также должен был понимать, что он парковался на частной автостоянке, где парковка платная».

По мнению Ühisteenused, нельзя ожидать, что инспектор сделает вывод из осмотра транспортного средства, в чем причина неуплаченной парковки.

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