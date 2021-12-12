Нумерология смерти: как по дате рождения узнать, когда вы умрете

Для того, чтобы рассчитать длину жизни, необходимо произвести простой математический расчет — сложить все числа своей даты рождения до тех пор, пока не получится число от единицы до девяти.

К примеру, если вы родились 20 ноября 1981 года, то расчет будет выглядеть так: 2+0+1+1+1+9+8+1=23. Далее новое сложение: 2+3= 5. Искомую цифру ищем ниже в описании.

1

Если при сложении цифр получилась единица, то средняя продолжительность жизни человека более 80 лет. Длинный земной путь, в течение которого возможно успеть многое.

2

Если выпала двойка, следует быть внимательными в 7, 19, 29, 45 и 67 лет. Не испытывайте судьбу, это может плохо закончиться.

3

Нумерологи утверждают — 44 года для вас будут критическими. Если удастся преодолеть этот возрастной рубеж, земной путь будет долгим.

4

Вы отличаетесь долголетием, крепким здоровьем и везением.

5

Если вам выпала пятерка, земной путь будет долгим, но испытаний предстоит пройти много: в 3, 15, 24, 48, 62 и 76 лет.

6

Шестерка предупреждает о трудных периодах в возрасте 13, 22 и 68 лет. Но, по словам нумерологов, сумев преодолеть их, человек сможет сам управлять своей дальнейшей судьбой.

7

По мнению нумерологов, семерка — счастливое число. Но это не значит, что трудностей возможно будет избежать. В 24, 36 и 61 год, вероятней всего, вам придется столкнуться с водой и огнем.

8

Если семерка - это счастливое число, то восьмерка, по словам звездных специалистов — неудачливое. На протяжении всей жизни попятам за этими людьми ходит смерть, каждый раз испытывая их небесного хранителя. Потому нумерологии настоятельно рекомендуют отказаться от экстрима. В противном случае ангел-хранитель может не уберечь.

9