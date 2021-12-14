Мы прошли собеседование в Lidl: рассказываем, как это было

В октябре Lidl начал масштабную кампанию по найму персонала: в магазины Эстонии требовалось 800 сотрудников. Предприятие обещало платить своим торговым работникам брутто-зарплату в размере 1025 евро в месяц, что выше среднего в данном секторе.

Уже через месяц, в ноябре, Lidl радостно сообщил, что рекрутинговая кампания прошла успешно, и они получили тысячи заявлений от кандидатов. Прямо образовался какой-то конкурс в средний такой ВУЗ.

Репортер Limon.ee решила попытать счастья и попасть на работу в Lidl. Рассказываю, как это было.

Устройство на работу состояло из трех этапов:

- Я подала заявку о желании работать через официальный сайт Lidl.

- Очень быстро получила ответ, что со мной свяжутся.

- На следующий день мне позвонили и побеседовали по телефону минут 10.

- После этого, я была приглашена на очное собеседование, которое продлилось час и состояло из двух частей: презентация компании и само собеседование.

По словам интервьюеров, они проводят подобные собеседования уже на протяжении шести недель, по несколько раз за день. Помимо меня пришло еще пять человек. Очное собеседование заняло чуть больше часа. ФОТО: limon.ee

Интервью проходило на эстонском языке: для работы в компании требуется знание эстонского языка.

Уже после собеседования я связалась с Lidl и поинтересовалась: готовы ли они к приходу языковой проверки? И много ли к ним обращается иностранцев, ищущих работу в Эстонии? Представитель Lidl ответила:

Согласно нашему объявлению о приеме на работу, требуется уровень эстонского языка B1. При необходимости мы готовы инвестировать как время, так и средства в обучение сотрудников.Конечно, мы готовы сотрудничать как с Языковой инспекцией, так и с другими органами.

Иностранцы могут работать у нас, если у них есть разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, а также они владеют эстонским языком на необходимом уровне.

Однако в ходе собеседования выяснилось, что можно работать и со слабым эстонским: главное, чтобы человек был мотивирован к обучению. Знание других языков - русского, украинского, суахили - приветствуется, но необязательно. Даже в случае минимального знания государственного языка все равно стоит попробовать и прийти на собеседование, так как фирма настроена поддерживать и обучать сотрудников.

На собеседовании в Lidl. ФОТО: limon.ee



Мне сообщили, что в случае положительного решения меня пригласят для подписания договора и сразу же начнётся основательное обучение. Перед этим я должна буду пройти медосмотр. Курс «молодого бойца» достаточно интенсивный и соответствует полному рабочему дню в магазине и, естественно, вам за это будут платить. Обучение продлится больше двух недель.

Выяснился ещё один нюанс. Если в сети Maxima сотрудники специализируются на одной конкретной должности, например, кассир или транспортный работник, то Lidl набирает тех, кто сможет совмещать разные типы работ - в соответствии с поговоркой "и швец, и жнец и на дуде игрец".

Работники должны уметь печь, работать на кассе и раскладывать продукты на полках, то есть быть взаимозаменяемыми.