Мы прошли собеседование в Lidl: рассказываем, как это было

Мы ждём прихода Lidl в Эстонию, как наступления Рождества: возникает стойкая ассоциация с рекламой Coca-Cola и Сантой. Причём в ожидании замерли не только пенсионеры, но и молодое трудоспособное население.
В октябре Lidl начал масштабную кампанию по найму персонала: в магазины Эстонии требовалось 800 сотрудников. Предприятие обещало платить своим торговым работникам брутто-зарплату в размере 1025 евро в месяц, что выше среднего в данном секторе.
Уже через месяц, в ноябре, Lidl радостно сообщил, что рекрутинговая кампания прошла успешно, и они получили тысячи заявлений от кандидатов. Прямо образовался какой-то конкурс в средний такой ВУЗ.
Репортер Limon.ee решила попытать счастья и попасть на работу в Lidl. Рассказываю, как это было.
Устройство на работу состояло из трех этапов:
- Я подала заявку о желании работать через официальный сайт Lidl.
- Очень быстро получила ответ, что со мной свяжутся.
- На следующий день мне позвонили и побеседовали по телефону минут 10.
- После этого, я была приглашена на очное собеседование, которое продлилось час и состояло из двух частей: презентация компании и само собеседование.
Интервью проходило на эстонском языке: для работы в компании требуется знание эстонского языка.
Уже после собеседования я связалась с Lidl и поинтересовалась: готовы ли они к приходу языковой проверки? И много ли к ним обращается иностранцев, ищущих работу в Эстонии? Представитель Lidl ответила:
Согласно нашему объявлению о приеме на работу, требуется уровень эстонского языка B1. При необходимости мы готовы инвестировать как время, так и средства в обучение сотрудников.Конечно, мы готовы сотрудничать как с Языковой инспекцией, так и с другими органами.
Иностранцы могут работать у нас, если у них есть разрешение на работу и вид на жительство в Эстонии, а также они владеют эстонским языком на необходимом уровне.
Однако в ходе собеседования выяснилось, что можно работать и со слабым эстонским: главное, чтобы человек был мотивирован к обучению. Знание других языков - русского, украинского, суахили - приветствуется, но необязательно. Даже в случае минимального знания государственного языка все равно стоит попробовать и прийти на собеседование, так как фирма настроена поддерживать и обучать сотрудников.
Мне сообщили, что в случае положительного решения меня пригласят для подписания договора и сразу же начнётся основательное обучение. Перед этим я должна буду пройти медосмотр. Курс «молодого бойца» достаточно интенсивный и соответствует полному рабочему дню в магазине и, естественно, вам за это будут платить. Обучение продлится больше двух недель.
Выяснился ещё один нюанс. Если в сети Maxima сотрудники специализируются на одной конкретной должности, например, кассир или транспортный работник, то Lidl набирает тех, кто сможет совмещать разные типы работ - в соответствии с поговоркой "и швец, и жнец и на дуде игрец".
Работники должны уметь печь, работать на кассе и раскладывать продукты на полках, то есть быть взаимозаменяемыми.
Но это были плюшки. Неприятное выяснилось чуть позже, когда спросили: "А вы готовы работать ночью? В ночные смены? Однако, это будет касаться только периода обучения. Сможете поднимать тяжелые ящики? Есть такие, что с товаром могут весить от восьми до 20 килограммов".
С одной стороны, казалось бы, что может быть сложного в работе продавца, но в случае Lidl – это мультифункциональный квест. На собеседовании меня позабавило, что с такой работой мне не потребуется абонемент в фитнес-зал: физической активности будет предостаточно.
Lidl – это не просто продуктовый магазин, а успешное международное предприятие розничной торговли. Следовательно, структура организации, учитывая немецкую педантичность, на высоте.
Если в первом магазине Lidl в 1973 году было три работника, то на сегодняшний день их около 310 000 человек.
Основные плюсы, которые я выделила для себя, это: заработная плата выше средней по отрасли, основательное обучение перед началом работы, разнообразие – вам точно не придется скучать изо дня в день, выполняя монотонную работу. На собеседовании и при разговоре по телефону разговаривают максимально дружелюбно. А рост сотрудников внутри компании вполне возможен - так же, как и содействие их развитию.
Мои интервьюеры – Яаника и Михкель, сами отучились два с половиной года на менеджеров в Lidl, пройдя стажировку в Германии и Словении. Интересный факт: оказывается, Lidl даже дает возможность получения степени бакалавра путем прохождения программы внутри корпорации. В число программ входят такие, как продажа и менеджмент, логистика, недвижимость, аудит и другие. Более того, выпускники Lidl получают зарплату в размере 36 400 евро в год (около 3000 евро в месяц), конкурентоспособный пакет льгот, а также всестороннее обучение и прекрасные возможности для карьерного роста.
К сожалению, данная возможность доступна только для граждан таких стран, как Германия, Великобритания, США. Поэтому мои интервьюеры из Эстонии не получили степень.
Вот теперь сижу и думаю, что мне делать, если придёт приглашение от Lidl. В наши трудные времена надо держаться поближе к еде. Как говорила моя бабушка, где харчи, там и торчи.