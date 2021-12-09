Томми Кэш отправляется в мировое турне, которое завершится грандиозным концертом в Таллинне!

Самыми известными хитами, которые покорили слушателей и зрителей по всему миру, стали Racked, Pussy Money Weed, Little Molly и Winaloto. Недавно артист также выпустил мини-альбом Moneysutra, в создании треков для которого он сотрудничал со звездами со всего мира.