Томми Кэш отправляется в мировое турне, которое завершится грандиозным концертом в Таллинне!

В новом году рэпер Томми Кэш отправляется в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известнейших аренах по всему миру. Заключительный концерт тура состоится в Saku suurhall в Таллинне!
Эстонский рэпер Томми Кэш приобрел мировую известность благодаря своему постсоветскому рэп-стилю и смелым музыкальным клипам, которые сумели привлечь внимание миллионов.
Самыми известными хитами, которые покорили слушателей и зрителей по всему миру, стали Racked, Pussy Money Weed, Little Molly и Winaloto. Недавно артист также выпустил мини-альбом Moneysutra, в создании треков для которого он сотрудничал со звездами со всего мира.
Томми Кэш отправляется в мировое турне, в котором среди прочих пройдут концерты в США, России и странах бывшего Восточного блока.
Тур рэпера стартует в Сан-Франциско 10 февраля. После турне по США Кэш поедет в Россию и Европу. Последний концерт тура состоится 6 мая в Saku suurhall в Таллинне.