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Томми Кэш отправляется в мировое турне, которое завершится грандиозным концертом в Таллинне!

Томми Кэш ФОТО: Konstantin Sednev

В новом году рэпер Томми Кэш отправляется в мировое турне, которое включает в себя в общей сложности 50 концертов на различных фестивалях и известнейших аренах по всему миру. Заключительный концерт тура состоится в Saku suurhall в Таллинне!

Эстонский рэпер Томми Кэш приобрел мировую известность благодаря своему постсоветскому рэп-стилю и смелым музыкальным клипам, которые сумели привлечь внимание миллионов.

Самыми известными хитами, которые покорили слушателей и зрителей по всему миру, стали Racked, Pussy Money Weed, Little Molly и Winaloto. Недавно артист также выпустил мини-альбом Moneysutra, в создании треков для которого он сотрудничал со звездами со всего мира.

Томми Кэш отправляется в мировое турне, в котором среди прочих пройдут концерты в США, России и странах бывшего Восточного блока.

Тур рэпера стартует в Сан-Франциско 10 февраля. После турне по США Кэш поедет в Россию и Европу. Последний концерт тура состоится 6 мая в Saku suurhall в Таллинне.

Томми Кэш. ФОТО: Konstantin Sednev
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