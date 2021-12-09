Дорогущий автомобиль российского миллиардера разъезжает по улицам Таллинна

Внимательный читатель Elu24 заметил, что по Таллинну движется Range Rover с российским номером A666AA95. Год назад в СМИ распространялись фотографии машин с такими же номерами, как и в Москве. Это были внедорожники Мерседес, Феррари, Победа и даже Роллс-Ройс. В то время как Роллс-Ройс Фантом стоит около 500 000 евро, Феррари Лаферрари - очень редкий автомобиль, цена на аукционах которого превышают пять миллионов евро.