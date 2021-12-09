Дорогущий автомобиль российского миллиардера разъезжает по улицам Таллинна

В 2020 году в Москве были сфотографированы несколько шикарных и очень дорогих автомобилей, на которых каким-то чудом был один и тот же номерной знак. Сейчас по Таллинну разъезжает пятый автомобиль машина с тем же самым номером.
Внимательный читатель Elu24 заметил, что по Таллинну движется Range Rover с российским номером A666AA95. Год назад в СМИ распространялись фотографии машин с такими же номерами, как и в Москве. Это были внедорожники Мерседес, Феррари, Победа и даже Роллс-Ройс. В то время как Роллс-Ройс Фантом стоит около 500 000 евро, Феррари Лаферрари - очень редкий автомобиль, цена на аукционах которого превышают пять миллионов евро.
Однако, по данным Российского автомобильного реестра, номера Рендж Ровера были куплены в 2015 году за 650 000 рублей (примерно 7700 евро). Судя по номеру региона, первоначальный владелец - житель чеченской столицы Грозный.
Можно предположить, что владелец номерного знака использует его на нескольких автомобилях, но в этом случае возникает вопрос: а кто тот человек с большим кошельком в Таллинне, у которого достаточно денег на Ferrari и Rolls-Royce?