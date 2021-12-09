Будьте бдительны! «Вернувшись на стоянку, я обнаружил, что машины нет!»

Именно с этой проблемой во вторник столкнулся житель Пыльва. «В нашем городке довольно часто мы оставляем машину на стоянке у магазина или детского сада в холодную погоду, потому что отходим ненадолго», - начинает свой рассказа мужчина.

«Из-за этого легкомыслия со мной и произошел очень неприятный инцидент. Вернувшись с ребенком на парковку возле детского сада «Пихлапуу», я обнаружил, что машина пропала!» - жалуется мужчина, который тотчас сообщил о краже в полицию.

«Тем не менее, мне посчастливилось иметь в машине iPad, который я мог обнаружить. Оказалось, что машина уже доехала до деревни Кроотус! Со стоянки меня забрал знакомый, с которым мы затем направились в Кроотус», - продолжает пострадавший от кражи житель Пыльва.

«Мы приехали туда одновременно с полицией и привели их к нужному дому, перед которым стояла моя машина. Злоумышненника арестовали, а мне вернули машину после бюрократической процедуры. В то же время из Пыльва угнали еще одну машину, которая, вероятно, осталась без присмотра. Будьте бдительны!» - предупреждает всех мужчина.

Соблазн украсть автозапчасти или автомобиль

В среду отдел полиции Лыунаской префектуры предупредил людей о подобных происшествиях. «Вчера мы получили несколько сообщений о том, что в Пыльваском уезде без присмотра осталась машина с работающим двигателем, и потребовалось около десяти минут, чтобы она исчезла из вида», - говорится в сообщении префектуры на странице в Facebook.

«В одном случае удалось найти похитителя по горячим следам. Во втором случае украденная и поврежденная машина была обнаружена в канаве, а предполагаемый грабитель стал известен позже. Если машина хоть немного дорога вам и вы не хотите стать пешеходом, не оставляйте машину с работающим двигателем и открытыми дверями без присмотра», - напоминают полицейские. «Разогревающийся автомобиль, оставленный без присмотра перед домом, - настоящий аттракцион для угонщиков автомобилей, вандалов и других людей, которые не упускают такую возможность, преподнесенную им на блюдечке с голубой каёмочкой».

По словам представителя полиции, в настоящее время известно три подобных случая, и все они произошли в Лыунаской префектуре за последние две недели. «В любом случае никогда не стоит оставлять машину без присмотра с открытыми дверями и работающим двигателем. Скорее, стоит установить в автомобиле устройство предварительного подогрева, которое работает либо от электричества, либо от автомобильного топлива и включается с помощью программных часов или пульта дистанционного управления», - добавляет он.