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Будьте бдительны! «Вернувшись на стоянку, я обнаружил, что машины нет!»

Foto on illustratiivne. ФОТО: Meelis Meilbaum/Virumaa Teataja/Scanpix

При сильном морозе львиная доля водителей прогревают свою машину перед поездкой. Однако, если отойти от машины на это время, может случиться, что по возвращению на стоянку машины уже не будет.

Именно с этой проблемой во вторник столкнулся житель Пыльва. «В нашем городке довольно часто мы оставляем машину на стоянке у магазина или детского сада в холодную погоду, потому что отходим ненадолго», - начинает свой рассказа мужчина.

«Из-за этого легкомыслия со мной и произошел очень неприятный инцидент. Вернувшись с ребенком на парковку возле детского сада «Пихлапуу», я обнаружил, что машина пропала!» - жалуется мужчина, который тотчас сообщил о краже в полицию.

«Тем не менее, мне посчастливилось иметь в машине iPad, который я мог обнаружить. Оказалось, что машина уже доехала до деревни Кроотус! Со стоянки меня забрал знакомый, с которым мы затем направились в Кроотус», - продолжает пострадавший от кражи житель Пыльва.

«Мы приехали туда одновременно с полицией и привели их к нужному дому, перед которым стояла моя машина. Злоумышненника арестовали, а мне вернули машину после бюрократической процедуры. В то же время из Пыльва угнали еще одну машину, которая, вероятно, осталась без присмотра. Будьте бдительны!» - предупреждает всех мужчина. 

Соблазн украсть автозапчасти или автомобиль

В среду отдел полиции Лыунаской префектуры предупредил людей о подобных происшествиях. «Вчера мы получили несколько сообщений о том, что в Пыльваском уезде без присмотра осталась машина с работающим двигателем, и потребовалось около десяти минут, чтобы она исчезла из вида», - говорится в сообщении префектуры на странице в Facebook.

«В одном случае удалось найти похитителя по горячим следам. Во втором случае украденная и поврежденная машина была обнаружена в канаве, а предполагаемый  грабитель стал известен позже. Если машина хоть немного дорога вам и вы не хотите стать пешеходом, не оставляйте машину с работающим двигателем и открытыми дверями без присмотра», - напоминают полицейские. «Разогревающийся автомобиль, оставленный без присмотра перед домом, - настоящий аттракцион для угонщиков автомобилей, вандалов и других людей, которые не упускают такую возможность, преподнесенную им на блюдечке с голубой каёмочкой».

По словам представителя полиции, в настоящее время известно три подобных случая, и все они произошли в Лыунаской префектуре за последние две недели. «В любом случае никогда не стоит оставлять машину без присмотра с открытыми дверями и работающим двигателем. Скорее, стоит установить в автомобиле устройство предварительного подогрева, которое работает либо от электричества, либо от автомобильного топлива и включается с помощью программных часов или пульта дистанционного управления», - добавляет он.

Полиция еще раз просит всех быть внимательными!  

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