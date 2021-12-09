Чт, 9.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Волончелистка Сильвия Ильвес уверена, что в нашей стране процветает сплошная несправедливость и показательный суд

Сильвия Ильвес беседует с полицейским ФОТО: Mihkel Maripuu

«Что за ужасная культура отмены процветает в нашей маленькой Эстонии?» - спрашивает Сильвия Ильвес, виолончелистка, протестовавшая против коронавирусных ограничений. «Варро Вооглайда пытаются представить как опасного человека любой ценой. Что же вы делаете?», - недоумевает Ильвес.

В своем публикации в Instagram Сильвия Ильвес подробно рассказывает о том, что, по ее мнению, в настоящее время в Эстонии царит полная несправедливость. «Майлис Репс - мать шестерых детей - самая большая мошенница в нашем Рийгикогу. Я не одобряю мошенничества, но есть в разы более постыдные обманщики, и их следует обложить штрафами и полностью уничтожить!» - считает Ильвес.

В качестве другого примера Ильвес приводит менеджера кафе Элвиса Брауэра. «Наверное, самое «опасное» кафе в Эстонии, на видео видно полицейских, которые терроризируют людей. Варро Вооглайд, отец восьмерых детей и уважаемый верующий человек, оказывается опасным. Да что вы творите?!» - с тревогой спрашивает Сильвия.

По словам виолончелистки, опасными в обществе считаются и действия непривитого музыканта. «Я живу скромно, ориентируюсь на детей, стараюсь быть лучшей мамой и музыкантом - музыку уже давно не играют в больших залах, потому что деятельность непривитого музыканта опасна».

Ильвес благодарит всех, кто ценит ее прежде всего как художника и помогает поддерживать высокую культуру.

НАВЕРХ
Back