«Миллиарды-6», «Это мы — 6» и другие ожидаемые сериалы января

Чем еще заняться в долгом и темном январе? Правильно, смотреть сериалы. Портал teleprogramma.pro сделал подборку самых ожидаемых, на наш взгляд, сериалов января. Возможно, какие-то вы ждете.
«Вокруг света за 80 дней»
Актеры: Дэвид Теннант, Леони Бенеш, Ибрагим Кома, Энтони Флэнеган, Шивани Гаи, Файкал Элькихель, Чарли Хэмблетт, Ризель Янук, Свен Райгрок, Уолтер Ван Дайк и другие.
Жанр: фантастика
Этот сериал снят по знаменитой книге писателя Жюля Верна. Искатель приключений Филеас Фогг спорит с товарищами, что за 80 дней облетит на воздушном шаре вокруг Земли. А чтобы поспеть вовремя и не проиграть, Фоггу приходится использовать разные причудливые приспособления
Дата выхода: 2 января
«911: Одинокая звезда», 3 сезон
Актеры: Роб Лоу, Лив Тайлер, Ронен Рубинштейн, Джулиан Уоркс, Наташа Карам, Джим Пэррак, Марк Елиас, Сьерра Эйлина МакКлейн, Омар Лейва, Хуан Альфонсо и другие.
Жанр: драма, боевик
Опытный нью-йоркский пожарный переводится в Остин, штат Техас. В новом городе он пытается найти равновесие между воспитанием сына, спасением жизней других людей и решением проблем в своей собственной.
Дата выхода: 4 января
«Это мы», 6 сезон
Актеры: Майло Вентимилья, Мэнди Мур, Стерлинг К. Браун, Крисси Мец, Джастин Хартли, Сьюзэн Келечи Уотсон, Крис Салливан, Рон Сепас Джонс, Дэнис О’Хэр, Александра Брекенридж, Фэйти Херман, Джон Уэртас и другие.
Жанр: драма
Это новеллы про трех разных людей, которые родились в один день. Они живут своей жизнью, но день рождения для каждого из них становится отправной точкой, чтобы что-то изменить.
Дата выхода: 5 января
«Добрая Сэм», 1 сезон
Актеры: София Буш, Джейсон Айзекс, Скай П. Маршалл, Майкл Сталь-Дэвид, Омар Маскати, Дави Сантос, Эдвин Ходж, Мариум Карвелл и другие.
Жанр: драма
Это история про кардиолога Саманту. Которая работает в одной из американских клиник. Когда ее босс и отец Роб Гриффит впадает в кому, Сэм занимает его место и становится заведующей хирургией. Но вскоре Гриффит-старший приходит в сознание и между ними разворачивается конфликт…
17-летняя Ру проходит реабилитацию после лечения наркотической значимости и возвращается домой. Но вредные привычки берут верх, и девушка снова срывается. Однако случается то. Что заставляет ее бросить эту гадость.
Дата выхода: 10 января
«Как я встретила вашего папу», 1 сезон
Актеры: Хилари Дафф, Франсиа Рэйса, Ким Кэтролл, Кристофер Лоуэлл, Джош Пек, Сурадж Шарма, Эшли Райс, Том Эйнсли и другие.
Жанр: комедия
Это спин-офф популярного ситкома «Как я встретил вашу маму». В будущем Софи рассказывает сыну о том, как она познакомилась с его отцом. Ее история переносит зрителя в 2021 год, когда Софи и ее друзья Джесси, Валентина, Чарли, Эллен и Сид разбирались, кто они такие, чего хотят от жизни, и как встретить свою любовь в эпоху приложений для знакомств и безграничных возможностей.
Дата выхода: 18 января
«Миллиарды», 6 сезон
Актеры: Дэмиэн Льюис, Пол Джаматти, Малин Акерман, Дэвид Костабайл, Мэгги Сифф, Иван Мартин, Артур Дж. Наскарелла, Деннис Буцикарис, Джон Генри Кокс, Терри Кинни и другие.
Жанр: драма
Это сериал о мире больших денег. Главный герой номер один — миллиардер Бобби Аксельрод, который владеет крупным хедж-фондом Axe Capital. Это такая финансовая организация, которая берет деньги инвесторов под большие риски, но и с большой капитализацией.