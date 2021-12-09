Сменила пол и стала любовницей чиновника: как живет россиянка-трансгендер Миранда Зомберг

На сегодняшний день знойная брюнетка, которой в конце декабря исполнится 26 лет, выглядит так, словно сошла со страниц журнала Playboy. У нее внушительного размера грудь, пухлые губы, над которыми хорошо поработал косметолог, стройная фигура и дерзкий взгляд.

Девушка называет себя Мирандой Зомберг – такой звучный псевдоним она выбрала себе после «перехода» (так в трансгендерном сообществе называют процесс смены пола. – прим. ред.). А ведь при рождении нынешнюю красотку звали совсем иначе – Равиль.

Мальчик, появившийся на свет в маленьком сибирском городе Ангарске, еще в раннем детстве начал ощущать себя иначе, чем сверстники. Ему были по душе девичьи развлечения и наряды. Он даже просил родителей покупать платья и парики, и те шли ему навстречу, не осуждая необычные предпочтения ребенка.

Но, возможно, дело в том, что маме и папе было абсолютно не до сына, они были заняты совершенно иным: отец страдал от тяжелой наркотической зависимости, поколачивал супругу, и обстановка дома была плачевной. Так что детство Равиля точно нельзя назвать безоблачным.

Когда ситуация с наркотиками и домашним насилием достигла предела, мать забрала ребенка и сбежала от мужа-тирана на Кавказ, в чем ее поддержал новый возлюбленный. Однако за этим последовала целая череда трагедий. Не выдержав потери семьи, брошенный отец семейства свел счеты с жизнью, а вскоре мама Равиля и ее избранник разбились в автокатастрофе. Мальчику на тот момент было восемь лет. Его единственным родным человеком осталась бабушка, которая и забрала внука жить к себе обратно в Ангарск.

В школе, конечно же, замечали женственность Равиля, которая все больше и больше прорывалась наружу. Одноклассники долго высмеивали его, но в старших классах тот уверенно заявил о себе, начал в открытую носить женскую одежду, что заставило недоброжелателей задуматься и поутихнуть.

Однако школьник все равно понимал – единственно возможное светлое будущее ждет его только в Москве, где к таким, как он, относились уже более лояльно. Приложив усилия, он сумел поступить в МГУ на журфак и перебраться в российскую столицу.

«Переход» начался именно в тот период – Равиль превращался в Миранду. После специально пройденных психиатрических экспертиз медики признали: перед ними девушка в мужском теле. Они назначили ей гормональную терапию и предоставили справки для официальной смены пола. Спустя некоторое время, потраченное на борьбу с бюрократией, Зомберг получила новый паспорт.