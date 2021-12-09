Чт, 9.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Сменила пол и стала любовницей чиновника: как живет россиянка-трансгендер Миранда Зомберг

Миранда Зомбрег. ФОТО: Инстаграм

Пышный бюст и женственный голос – кто бы мог подумать, что обладательница подобных прелестей родилась совершенно в ином обличье. Инстадива и бизнесвумен преодолела большой путь к принятию обществом и к личному счастью,пишет eg.ru.

На сегодняшний день знойная брюнетка, которой в конце декабря исполнится 26 лет, выглядит так, словно сошла со страниц журнала Playboy. У нее внушительного размера грудь, пухлые губы, над которыми хорошо поработал косметолог, стройная фигура и дерзкий взгляд.

Девушка называет себя Мирандой Зомберг – такой звучный псевдоним она выбрала себе после «перехода» (так в трансгендерном сообществе называют процесс смены пола. – прим. ред.). А ведь при рождении нынешнюю красотку звали совсем иначе – Равиль.

Мальчик, появившийся на свет в маленьком сибирском городе Ангарске, еще в раннем детстве начал ощущать себя иначе, чем сверстники. Ему были по душе девичьи развлечения и наряды. Он даже просил родителей покупать платья и парики, и те шли ему навстречу, не осуждая необычные предпочтения ребенка.

Но, возможно, дело в том, что маме и папе было абсолютно не до сына, они были заняты совершенно иным: отец страдал от тяжелой наркотической зависимости, поколачивал супругу, и обстановка дома была плачевной. Так что детство Равиля точно нельзя назвать безоблачным.

Когда ситуация с наркотиками и домашним насилием достигла предела, мать забрала ребенка и сбежала от мужа-тирана на Кавказ, в чем ее поддержал новый возлюбленный. Однако за этим последовала целая череда трагедий. Не выдержав потери семьи, брошенный отец семейства свел счеты с жизнью, а вскоре мама Равиля и ее избранник разбились в автокатастрофе. Мальчику на тот момент было восемь лет. Его единственным родным человеком осталась бабушка, которая и забрала внука жить к себе обратно в Ангарск.

В школе, конечно же, замечали женственность Равиля, которая все больше и больше прорывалась наружу. Одноклассники долго высмеивали его, но в старших классах тот уверенно заявил о себе, начал в открытую носить женскую одежду, что заставило недоброжелателей задуматься и поутихнуть.

Однако школьник все равно понимал – единственно возможное светлое будущее ждет его только в Москве, где к таким, как он, относились уже более лояльно. Приложив усилия, он сумел поступить в МГУ на журфак и перебраться в российскую столицу.

«Переход» начался именно в тот период – Равиль превращался в Миранду. После специально пройденных психиатрических экспертиз медики признали: перед ними девушка в мужском теле. Они назначили ей гормональную терапию и предоставили справки для официальной смены пола. Спустя некоторое время, потраченное на борьбу с бюрократией, Зомберг получила новый паспорт.

Впрочем, руководство общежития МГУ, куда заселялась сибирячка, не пришло в восторг от необычной студентки. Ее поселили в мужской части здания, специально сделав соседом только что вернувшегося из армии парня. Но Миранде удалось установить правильные отношения с сожителем. Кроме того, однокурсники тоже с пониманием отнеслись к ней и никогда не обижали. Лишь один из преподавателей относился пренебрежительно и даже называл «существом»… Но и его Зомберг давно простила и с чистым сердцем отправилась в новую жизнь.

Чтобы окончательно привести свою внешность в соответствие с самоощущением, россиянка решилась на операцию. Хотя от гормонов ее грудь и так стала увеличиваться в размерах, Миранда все же решила сделать свои формы особенно выдающимися. А вот вагинопластику предпочла не проводить, поскольку оставить столь сложную операцию незаметной визуально на сегодняшний день невозможно.

Зомберг признается, что мечтает о семье и детях, при этом отмечая, что не может представить себя рядом с бедным мужчиной. По ее словам, избранник должен быть способен как минимум оплатить услуги суррогатной матери, что однозначно влетит ему в несколько миллионов рублей.

Состоятельные мужчины действительно обращают внимание на яркую внешность инстадивы – у нее было несколько серьезных романов, причем с экс-бойфрендами девушка до сих пор поддерживает дружеские отношения и может обратиться к ним с любыми вопросами. Обеспеченные ухажеры помогли Миранде окончательно «встать на ноги» в Москве: с их участием красотка сумела запустить собственный бизнес по созданию ювелирных украшений.

Зомберг подчеркивает, что все приятели знакомились с ней, не зная о ее прошлом, то есть при встрече видели в ней девушку, которая и родилась в женском теле. Правда удивляла мужчин, но не отталкивала. Одним из таких обожателей некоторое время назад даже был некий чиновник, имя которого бизнесвумен, разумеется, не раскрыла.

«Я была любовницей чиновника… Это не был человек с пристрастием к транссексуалкам. Так получилось случайно, он увидел меня, понравилась. Вообще я заметила, что чем образованнее человек, чем он начитаннее, чем выше его статус и шире кругозор, тем он лояльнее ко всему относится», – говорит Миранда.

Однако настоящую любовь девушка обрела позже. В популярном мобильном приложении она познакомилась с молодым человеком, с которым у нее завязались серьезные отношения. Москвич из состоятельной семьи принял возлюбленную со всеми ее особенностями. И уже через несколько месяцев повел знакомиться с родителями. Зомберг уверяет, что скрывать им с любимым парнем нечего, однако предпочитает закрывать его лицо на фотографиях в интернете.

Впрочем, в последнее время поклонники беспокоятся за Миранду. Дело в том, что она надолго пропала из всех социальных сетей, забросив и личный, и рабочий аккаунты на полтора месяца. Фолловеры принялись предполагать, что послужило причиной такого интернет-затворничества, и выдвинули версию о том, что роман их любимицы закончился печально, и она на некоторое время впала в депрессию… Однако сама Зомберг, появившаяся в Сети после долгого молчания только накануне, предпочла оставить эту историю за кадром.

НАВЕРХ
Back