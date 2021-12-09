145 000 евро за час: Верка Сердючка даст концерт на частной вечеринке в Дубае

Героиня Данилко выйдет на сцену в отеле Raffles The Palm в Дубае сразу после боя курантов. Причем договариваться с артистом пришлось за полтора года до мероприятия. Но организатор праздника не жалуется, ведь заполучить Сердючку сейчас почти никому не удается.

«Считаю, что на Новый год лучшего артиста, чем Верка Сердючка, придумать невозможно. Мы работаем не первый раз, и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — рассказал Максим Берин, отвечающий за новогодний Big Art Festival в Дубае.

Высказался организатор фестиваля и о слухах про состояние Данилко, которые уже давно бродят по Сети. Как когда-то объяснил директор артиста, речь идет о гормональном сбое, с которым Андрей столкнулся из-за слишком плотного рабочего графика. Но Берин заявил, что певец находится в прекрасном настроении и пока что ни на что не жаловался. Наоборот, Данилко очень ждет новогодний концерт.

Примечательно, что несмотря на свою популярность, Андрей оказался не из тех звезд, которые выдвигают организаторам мероприятий невыполнимые требования. Как отметил Берин, никаких «заморочек» с Сердючкой у него не было. Хотя певцу грех жаловаться, ведь ему оформят перелет в Эмираты бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности. И, конечно, после концерта звезда сможет задержаться и отдохнуть в солнечном Дубае.