145 000 евро за час: Верка Сердючка даст концерт на частной вечеринке в Дубае
Грядущий Новый год артист Андрей Данилко встретит в Эмиратах. Разумеется, в образе Сердючки, пишет eg.ru.
Грядущий Новый год артист Андрей Данилко встретит в Эмиратах. Разумеется, в образе Сердючки, пишет eg.ru.
Героиня Данилко выйдет на сцену в отеле Raffles The Palm в Дубае сразу после боя курантов. Причем договариваться с артистом пришлось за полтора года до мероприятия. Но организатор праздника не жалуется, ведь заполучить Сердючку сейчас почти никому не удается.
«Считаю, что на Новый год лучшего артиста, чем Верка Сердючка, придумать невозможно. Мы работаем не первый раз, и всегда остается приятное послевкусие от сотрудничества, так как все четко и качественно. Гости — довольны. Стоит Андрею со своим большим коллективом, огромным оркестром из более чем 22 человек выйти на сцену, людей с танцпола не забрать», — рассказал Максим Берин, отвечающий за новогодний Big Art Festival в Дубае.
Высказался организатор фестиваля и о слухах про состояние Данилко, которые уже давно бродят по Сети. Как когда-то объяснил директор артиста, речь идет о гормональном сбое, с которым Андрей столкнулся из-за слишком плотного рабочего графика. Но Берин заявил, что певец находится в прекрасном настроении и пока что ни на что не жаловался. Наоборот, Данилко очень ждет новогодний концерт.
Примечательно, что несмотря на свою популярность, Андрей оказался не из тех звезд, которые выдвигают организаторам мероприятий невыполнимые требования. Как отметил Берин, никаких «заморочек» с Сердючкой у него не было. Хотя певцу грех жаловаться, ведь ему оформят перелет в Эмираты бизнес-классом и пятизвездочный топ-отель — номера повышенной комфортности. И, конечно, после концерта звезда сможет задержаться и отдохнуть в солнечном Дубае.
Известен уже и гонорар, который берет Данилко за часовое выступление со своими главными хитами — около 12 миллионов рублей (почти 145 000 евро). Если сравнивать с российсиким артистами, то такой ценник в этом году можно встретить разве что у Григория Лепса и Сергея Шнурова. Только вот в отличие от этих певцов Сердючка сейчас настолько редкая гостья на публичных мероприятиях, что вряд ли кто-то откажется на этот Новый год заплатить 2-3 тысячи евро (а именно столько стоит вход на гала-ужин в отеле Raffles The Palm в Дубае), чтобы потанцевать под «Читу Дриту».