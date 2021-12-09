Обнаженная Кристина Асмус возбудила фанатов видео, снятым в душе

В ролике обнаженная Асмус принимает душ, бросая в камеру кокетливые взгляды, затем пользуется увлажняющим кремом и позирует уже в белоснежном полотенце. «Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. Обожаю всевозможные гели и обязательно много пены. Единственный минус — кожа адски сохнет! Стягивает так, что аж больно. Без увлажняющего крема на все тело я никогда не выйду из дома», — говорит Кристина.