Обнаженная Кристина Асмус возбудила фанатов видео, снятым в душе
Но не вышло: хейтеры сообщили актрисе, что ее голое тело и так известно аудитории во всех подробностях, пишет Topnews.
Но не вышло: хейтеры сообщили актрисе, что ее голое тело и так известно аудитории во всех подробностях, пишет Topnews.
В ролике обнаженная Асмус принимает душ, бросая в камеру кокетливые взгляды, затем пользуется увлажняющим кремом и позирует уже в белоснежном полотенце. «Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. Обожаю всевозможные гели и обязательно много пены. Единственный минус — кожа адски сохнет! Стягивает так, что аж больно. Без увлажняющего крема на все тело я никогда не выйду из дома», — говорит Кристина.
Подписчики словно проигнорировали рекламную информацию, обратив свое внимание только на голую Кристину. Однако, помимо ожидаемых актрисой комплиментов, злые хейтеры сообщили ей, что, обнажаясь, она может и не поворачиваться спиной, так как все уже видели Асмус во всех подробностях.