Пт, 10.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Обнаженная Кристина Асмус возбудила фанатов видео, снятым в душе

Кристина Асмус ФОТО: Dmitry Feoktistov

Но не вышло: хейтеры сообщили актрисе, что ее голое тело и так известно аудитории во всех подробностях, пишет Topnews.

Кристина Асмус умеет совместить приятное с полезным. В этот раз актриса умудрилась прорекламировать косметическое средство, показав подписчикам пикантное видео со своим участием.

В ролике обнаженная Асмус принимает душ, бросая в камеру кокетливые взгляды, затем пользуется увлажняющим кремом и позирует уже в белоснежном полотенце. «Я обожаю принимать душ! Могу и по несколько раз в день. Обожаю всевозможные гели и обязательно много пены. Единственный минус — кожа адски сохнет! Стягивает так, что аж больно. Без увлажняющего крема на все тело я никогда не выйду из дома», — говорит Кристина.

Подписчики словно проигнорировали рекламную информацию, обратив свое внимание только на голую Кристину. Однако, помимо ожидаемых актрисой комплиментов, злые хейтеры сообщили ей, что, обнажаясь, она может и не поворачиваться спиной, так как все уже видели Асмус во всех подробностях.

НАВЕРХ
Back