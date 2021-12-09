Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии

Создатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс сделал прогноз на окончание пандемии, разместив его в блоге GatesNotes. Гейтс считает, что пандемии завершится уже в следующем году.

По словам миллиардера, он уже говорил ранее, что заметное улучшение ситуации наступит в этом году, и не может сказать, что подобного не произошло. Появились вакцины, которыми привились миллионы жителей стран по всему миру, что приблизило сроки окончания коронавируса. И все же он признал, что прогноз сбылся не полностью, т.к. смертность в этом году умерло больше больных, чем в прежнем.

«Однако улучшение было не таким драматическим, как я надеялся», – заявил он.

Гейтс отметил, что не мог предвидеть и ошибся с представлениями об упорстве противников вакцины и недооценил, насколько опасным может быть трансмисивный вид коронавируса. И все же он надеется, что «конец уже виден». В конце нынешнего года, считает предприниматель, пик пандемии, наиболее острая ее фаза, подойдет к концу. Снизятся индивидуальные риски заражения. Он полагает, что уже приблизительно через два года вспоминать о коронавирусе люди будут только во время обычной вакцинации от гриппа, к которой добавиться прививка от коронавируса.