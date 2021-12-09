Билл Гейтс озвучил сроки окончания пандемии
ВОЗ подтвердила, что ход пандемии может изменить «омикрон», пишет Topnews.
ВОЗ подтвердила, что ход пандемии может изменить «омикрон», пишет Topnews.
По словам миллиардера, он уже говорил ранее, что заметное улучшение ситуации наступит в этом году, и не может сказать, что подобного не произошло. Появились вакцины, которыми привились миллионы жителей стран по всему миру, что приблизило сроки окончания коронавируса. И все же он признал, что прогноз сбылся не полностью, т.к. смертность в этом году умерло больше больных, чем в прежнем.
Гейтс отметил, что не мог предвидеть и ошибся с представлениями об упорстве противников вакцины и недооценил, насколько опасным может быть трансмисивный вид коронавируса. И все же он надеется, что «конец уже виден». В конце нынешнего года, считает предприниматель, пик пандемии, наиболее острая ее фаза, подойдет к концу. Снизятся индивидуальные риски заражения. Он полагает, что уже приблизительно через два года вспоминать о коронавирусе люди будут только во время обычной вакцинации от гриппа, к которой добавиться прививка от коронавируса.