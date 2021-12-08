Эстонский бургерье создаст новые бургеры для Mc'Donalds

Бургеры являются частью продуктовой линейки McDonald's Maestro Burger, которая сочетает в себе рецепт, созданный лучшими шеф-поварами с высококачественными ингредиентами из сети ресторанов McDonald's. Бургеры Maestro, созданные Йоэлем Остратом, доступны во всех ресторанах McDonald's по всей Эстонии.

«Нам очень приятно, что Йоэль Острат стал партнером сети ресторанов McDonald's в этом специальном проекте. Сотрудничество с известным шеф-поваром дает нам возможность создавать уникальные вкусовые ощущения для наших посетителей. Мы уже ждем отзывов посетителей о гамбургерах, которые были созданы специально для наших ресторанов», - комментирует Владимир Яневский, генеральный директор McDonald's в странах Балтии.

Йоэль Острат разработал два рецепта бургеров для серии бургеров Maestro - один с говядиной и один с курицей. Рецепты разрабатывались в течение нескольких месяцев, экспериментируя с разными ингредиентами, чтобы создать лучшие вкусовые сочетания.

«Я с радостью принял предложение о сотрудничестве. «Это такой классный проект, и, поскольку McDonald's - всемирно известный бренд, это стало для меня интересным вызовом», - сказал Острат.

Целью Йоэля было объединить высококачественные ингредиенты в ресторанах McDonald's и годы навыков приготовления гамбургеров с его собственным стилем приготовления, что сделало эти гамбургеры поистине особенными. Бургеры доступны только в ресторанах McDonald's в Эстонии, Латвии и Литве.