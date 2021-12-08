Ограничение по времени будет снято: Танель Кийк обещает, что новогоднюю ночь можно будет провести в барах

Postimees писал во вторник, что больше всего ограничение затронуло компании, которые получают основной доход в поздние часы работы. От правительства уже давно ждут более ясных объяснений, когда снимется запрет на ночную жизнь, чтобы лучше планировать свою деятельность.

Первый четкий ответ дал Танель Кийк, министр здравоохранения и труда, который пообещал после пресс-конференции Департамента здравоохранения, что ограничение на ночную жизнь обязательно продлится не позднее конца года.

«Совершенно ясно, что в 23 часа никто не закончит отмечать Новый год. Новый год начинается после этого времени, и это влечет за собой различные мероприятия и вечеринки», - сказал Кийк, но подчеркнул, что правила инфекционной безопасности необходимо соблюдать и на новогодней вечеринке, а также посоветовал вакцинироваться.

Когда же снимут ограничение по времени? «Сейчас вопрос в том, насколько раньше его можно снять. Продолжится ли тенденция заражения, увидим ли мы дополнительный риск с появлением омикрон-штамма... Мы постараемся ответить на эти вопросы на завтрашнем заседании Кабинета», - ответил Кийк.

«Я полностью понимаю сектор развлечений, их опасения, и для нас появление омикрон-штамма стало очень неприятным сюрпризом», - добавил министр.