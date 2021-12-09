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Уже успели посмотреть? Названы лучшие сериалы года

"Локи" ФОТО: Скриншот постера к фильму

Названы лучшие сериалы года по версии Peopleʼs Choice Awards. Список победителей опубликован на сайте премии.

Главным шоу 2021 года стал «Локи». Среди драматических сериалов отметили «Анатомию страсти», а в категории комедийных проектов на первом месте оказался «Я никогда не...», пишет Lenta.ru.

Исполнитель главной роли в «Локи» Том Хиддлстон был удостоен награды «Лучший актер на телевидении», а среди артисток первое место заняла Эллен Помпео. В номинациях «лучший киноактер» и «лучшая киноактриса» награды получили Дуэйн Джонсон и Скарлетт Йоханссон.

«Черная вдова» с участием Йоханссон была признана фильмом года, «Круэллу» отметили в категории «драма», а из комедийных картин выбрали ленту «Главный герой». Лучшим семейным фильмом был назван «Лука», лучшим экшн-проектом — «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Ранее киносайт IMDb представил список главных актеров 2021 года. Список возглавила Элизабет Олсен — это случилось благодаря интересу поклонников к сериалу «ВандаВижн». Роль также принесла ей номинацию на «Эмми». На второй строчке оказался Реге-Жан Пейдж, прославившийся благодаря шоу «Бриджертоны». Замкнула тройку Флоренс Пью.

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