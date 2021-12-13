Стали известны два самых вредных новогодних блюда на столах у жителей Эстонии

Одним из таких вредных блюд диетолог назвала салат оливье, сообщает Доктор Питер. По словам Чарышкиной, наибольший вред в этом салате от майонеза, который является очень калорийным продуктом, кроме этого наличие соли, а также эмульсии из белков, жиров и простых углеводов, очень пагубно сказывается на пищеварении. Второй вредный продукт в салате оливье - вареная колбаса, которая также отличается большой калорийностью и содержит нитриты, фосфаты, глутамат, консерванты и много соли.

Оливье ФОТО: Shutterstock

Поэтому диетолог предлагает заменить майонез смесью йогурта, горчицы и лимонного сока, что снизит калорийность готового блюда в 5 раз. А колбасу заменить отварной курятиной. Картофеля Чарышкина рекомендует добавлять минимальное количество, маринованные огурцы заменить на свежие. Конечно, и в таком виде салат не относится к диетическим блюдам, но его уже можно поставить на праздничный стол.

Сельдь под шубой - еще одно вредное блюдо из-за слишком соленой и жирной сельди и майонеза. В этом блюде диетолог посоветовала заменить майонез на сметану, половину картофеля заменить тертыми яблоками.