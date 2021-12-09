Циркач и обладатель рекорда Гиннесса Велло Вахер: единственное место, где не было травм — это детородный орган

Велло Вахер (58), артист цирка и обладатель рекорда Гиннесса, рассказал в эстонском подкасте о своей жизни и карьере. Обсуждались также различные травмы, одна из которых была настолько серьезной, что обычный человек после этого и ходить бы не смог.
Вахер, который занимается акробатикой уже несколько десятилетий, участвовал в американском шоу талантов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Однако недавно, к сожалению, его сняли с мирового рекорда, потому что кто-то смог провисеть, держась одними зубами, дольше него. «Но тогда я установил рекорд, и у меня дома есть диплом. Возможно, теперь его придется вернуть», - сетует спортсмен, пишет Elu24.
«Меня преследуют головные боли, шея вывихнута, в двух местах из-за борьбы сломан хрящ уха. А из-за вывиха ключицы мне делали операцию на нижней части спины. Была операция и на колено. В Пярну я умудрился упасть на голову так, что сломался 12-ый грудной позвонок. А затем у меня был перелом в брюшной полости».
Из-за последней травмы врач хотел просверлить Вахеру два здоровых сустава, чтобы восстановить поврежденный. Но артист цирка отменил операцию, хотя врач предупреждал его, что тот не сможет ходить. «Спустя полгода я мог делать по 24 приседания с тяжестями, равными моему весу. А обычный человек мог бы и не начать ходить», - говорит акробат.
Вахер добавил, что после травмы он должен был пролежать в постели восемь недель, но уже через месяц пошел на тренировку. «Единственное место, где у меня не болела спина, был спортзал», - вспоминает Вахер.
Мужчина вспомнил еще некоторые свои травмы. «Ломал пальцы, оба запястья, оба локтя, оба плеча, оба колена, оба больших пальца, большой палец ноги вышел из сустава, операция на берде была», - перечислил циркач.
Вахер также пошутил: «Единственное место, где не было травм, — это детородный орган».
До 40 лет Вахер ел все подряд и признался, что очень любит сладкое. Однако после сорокалетия сел на так называемую духовную диету. Вахер, которому сейчас 58, более десяти лет даже не добавляет сахара или меда в чай.