Циркач и обладатель рекорда Гиннесса Велло Вахер: единственное место, где не было травм — это детородный орган

Артист цирка и обладатель рекорда Гиннесса Велло Вахер ФОТО: Erlend Štaub

Вахер, который занимается акробатикой уже несколько десятилетий, участвовал в американском шоу талантов и занесен в Книгу рекордов Гиннесса. Однако недавно, к сожалению, его сняли с мирового рекорда, потому что кто-то смог провисеть, держась одними зубами, дольше него. «Но тогда я установил рекорд, и у меня дома есть диплом. Возможно, теперь его придется вернуть», - сетует спортсмен, пишет Elu24.

«Меня преследуют головные боли, шея вывихнута, в двух местах из-за борьбы сломан хрящ уха. А из-за вывиха ключицы мне делали операцию на нижней части спины. Была операция и на колено. В Пярну я умудрился упасть на голову так, что сломался 12-ый грудной позвонок. А затем у меня был перелом в брюшной полости».

Велло Вахер устанавливает рекорд Гиннесса ФОТО: Elu24

Из-за последней травмы врач хотел просверлить Вахеру два здоровых сустава, чтобы восстановить поврежденный. Но артист цирка отменил операцию, хотя врач предупреждал его, что тот не сможет ходить. «Спустя полгода я мог делать по 24 приседания с тяжестями, равными моему весу. А обычный человек мог бы и не начать ходить», - говорит акробат.

Вахер добавил, что после травмы он должен был пролежать в постели восемь недель, но уже через месяц пошел на тренировку. «Единственное место, где у меня не болела спина, был спортзал», - вспоминает Вахер.

Велло Вахер в американском шоу талантов ФОТО: Kanal 2

Мужчина вспомнил еще некоторые свои травмы. «Ломал пальцы, оба запястья, оба локтя, оба плеча, оба колена, оба больших пальца, большой палец ноги вышел из сустава, операция на берде была», - перечислил циркач.

Вахер также пошутил: «Единственное место, где не было травм, — это детородный орган».

До 40 лет Вахер ел все подряд и признался, что очень любит сладкое. Однако после сорокалетия сел на так называемую духовную диету. Вахер, которому сейчас 58, более десяти лет даже не добавляет сахара или меда в чай.