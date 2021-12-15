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Пользователи эстонского Фейсбука рассказли о худших подарках на Новый год

Новогодние подарки. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Мы провели исследование в нескольких группах Фейсбука и выяснили, какие худшие подарки люди получали в Новый год. Оказалось, что добрая традиция дарить косметику, кухонную утварь и средства гигиены не нравится многим.

Мнения опрошенных разделились. Получить в подарок от мужа на Новый год что-то из кухонной утвари не хочет никто (70%), но от мамы, подруги или сестры примут с радостью, условно говоря, тарелки, бокалы и ложки.

Существенный процент опрошенных (36%) заявили о том, что худшим новогодним подарком для них считают сувениры - они бестолковые, и некоторые их просто выкидывают или передаривают детям подруг и знакомых.

На втором месте оказался довольно распространенный подарок в виде косметики и средств гигиены. Самые ненавидимые - пена и бомбочки для ванной, кремы для рук и ног, шампуни масс-маркета, подарочные наборы косметики из наших супермаркетов, спреи-освежители воздуха. О них как о неприемлемых заявили 18% опрошенных.

На третьем месте среди худших новогодних подарков оказались сладости. Их не любят в качестве подарка 15% опрошенных. Антирейтинг возглавили коробки шоколадок Merci и Lindt и просто шоколадки. Торты или пироги в качестве подарка на Новый год тоже вызывают недоумение, но допускаются, если они идут в дополнение к основному подарку и праздничному столу. За пироги хорошего качества или торты индивидуального изготовления высказлись 4% опрошенных. 

Еще 8% назвали худшим подарком бытовую технику, а 6% заявили, что им не нравится получать в подарок одежду. К этой категории не относятся шубы или дорогостоящие пальто, а ночные рубашки, пижамки, мужские сорочки (мужчины категорические против), носки, колготки, спортивная одежда.
 
Остальные 17% утверждают, что ничего не хотят получать на Новый год, опасаясь, что не смогут удержаться и расстроятся при виде какой-то чепухи. Некоторые заявили о том, что важен не подарок, а человек, который его подарил. Одна девушка написала, что худшим подарком была книга, подаренная любимым человеком. Тут вспоминается анекдот, в котором мужчина подарил книгу своей любимой, но вырезал часть страниц, положив туда коробочку с обручальным кольцом. Девушка так и не ответила на его предложение. Мораль: откройте подаренную книгу, особенно если она от любимого человека!
 
Среди номинантов на плохие новогодние подарки оказались еще часы, бритва (для мужчин и для женщин), кухонные полотенца с новогодней символикой, кружки с астрологической тематикой, бижутерия, подарочные карты торговых центров, фотосессии.

Некоторые отметили, что хуже всего те подарки, которые люди передаривают. Так, вы можете заметить у своего знакомого безделушку дома, а потом она будет преподнесена вам как новый подарок.

Подарочный конверт с деньгами акцептировали многие. Женщины не против получить в подарок бьюти-календарь какой-либо косметической фирмы - там много полезных вещей. Мужчины буду рады подарку "для автомобиля", только не освежителю воздуха. О подарке-путешествии и сертификате в салон красоты мечтает каждая вторая женщина. Допустимыми подарками названы билеты на концерты.

А какие еще подарки вы хотите получить на Новый год? 

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