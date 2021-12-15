Пользователи эстонского Фейсбука рассказли о худших подарках на Новый год

Еще 8% назвали худшим подарком бытовую технику, а 6% заявили, что им не нравится получать в подарок одежду. К этой категории не относятся шубы или дорогостоящие пальто, а ночные рубашки, пижамки, мужские сорочки (мужчины категорические против), носки, колготки, спортивная одежда.

Остальные 17% утверждают, что ничего не хотят получать на Новый год, опасаясь, что не смогут удержаться и расстроятся при виде какой-то чепухи. Некоторые заявили о том, что важен не подарок, а человек, который его подарил. Одна девушка написала, что худшим подарком была книга, подаренная любимым человеком. Тут вспоминается анекдот, в котором мужчина подарил книгу своей любимой, но вырезал часть страниц, положив туда коробочку с обручальным кольцом. Девушка так и не ответила на его предложение. Мораль: откройте подаренную книгу, особенно если она от любимого человека!

Среди номинантов на плохие новогодние подарки оказались еще часы, бритва (для мужчин и для женщин), кухонные полотенца с новогодней символикой, кружки с астрологической тематикой, бижутерия, подарочные карты торговых центров, фотосессии.