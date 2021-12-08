49 минут в полицейском автобусе и порванная куртка: Элвис Брауэр требует от полиции компенсации

11 апреля на площади Вабадузе в Таллинне прошла демонстрация против Закона о профилактике и контроле инфекционных заболеваний (NETS), на которой, среди прочих, присутствовал член EKRE Элвис Брауэр.

По словам сотрудника полиции, мужчина вел себя агрессивно и мешал проходившему там опросу, поэтому были вызваны дополнительные силы. Должностные лица запросили у Брауэра документы, позволяющие установить его личность. Поскольку мужчина не стал отвечать на вопросы полиции и не передал документы, его обыскали и нашли ИД-карту. После чего Брауэра отвели в полицейский автобус.

Элвис Брауэр подал жалобу на Департамент полиции и погранохраны с требованием компенсации материального и морального вреда.

В начале сегодняшнего заседания, 8 декабря, судья резюмировал ситуацию: «Заявитель сунул свой мой туда, куда не надо, и полиция отреагировала».

Маргит Майдла, представитель Департамента полиции и погранохраны, которая участвовала в видеомосте, признала, что задержание гражданина в автобусе было незаконным. «Если бы заявитель не вмешался, этих последствий не произошло бы. Полицейский попросил его уйти, но тот не ушел». Майдла заявила, что, поскольку Департамент полиции извинился перед Брауэром за ненадлежащее задержание, они не сочли целесообразным выплачивать компенсацию морального вреда. «Иногда достаточно и извинений», - сказала она.

По словам Майдла, утверждение Брауэра о том, что он чувствовал себя неуютно и был испуган в полицейском автобусе, не может быть подтверждено на основе видеозаписей.

Когда судья спросил Майдла, согласна ли она с тем, что полиции следовало бы объяснить обстоятельства задержания на месте, она ответила отрицательно. «Из видеозаписей видно, что заявителя не волновало, что ему говорили. Он не слушал». Поэтому, по словам Майдла, полиция применила силу.

По словам Майдла, утверждение Брауэра о том, что его куртка была порвана во время задержания, неверно. «Куртка была порвана раньше», - сказала она.