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Вакцинированная эстонская телеведущая подхватила коронавирус: уже начинался бред

Кети Уйбомяги ФОТО: Konstantin Sednev

Внимательные зрители могли заметить во вторник вечером, что новости на канале TV3 вел только один ведущий вместо двух. Выяснилось, что Кети Уйбомяги уже четвертый день находится дома из-за того, что заразилась коронавирусом.

«У меня появился новый друг, который будет определять следующие десять дней моей жизни», - сказала телеведущая Кети Уйбомяги в программе «Семичасовые» на канале TV3. «Как бы я ни пыталась избежать встречи с коронавирусом, вакцинировалась, хожу в маске и дезинфицирую руки, он все равно каким-то образом добрался до меня».

Уйбомяги пыталась улучшить свое самочувствие, принимая парацетамол. «Температура падала, но затем снова поднималась до 39 с лишним, был даже легкий бред», - описывает она свое состояние здоровья. «Головные боли, кашель, головокружение, общая слабость, насморк. Голос другой и сил нет», - продолжает она. Ведущая добавляет, что также потеряла обоняние и вкус.

Уйбомяги не может сказать, как и когда она заразилась коронавирусом. «Я должна была сделать третью дозу в январе, но теперь нужно сначала выздороветь».

По словам Уйбомяги, коронавирус отличается от простуды. «Состояние постоянно меняется. Сначала я вообще не понимала, что что со мной и не думала, что это может быть коронавирус. Я подумала, что, может быть, это мигрень, но быстрый тест все равно показал положительный результат».

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