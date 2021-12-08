Вакцинированная эстонская телеведущая подхватила коронавирус: уже начинался бред

«У меня появился новый друг, который будет определять следующие десять дней моей жизни», - сказала телеведущая Кети Уйбомяги в программе «Семичасовые» на канале TV3. «Как бы я ни пыталась избежать встречи с коронавирусом, вакцинировалась, хожу в маске и дезинфицирую руки, он все равно каким-то образом добрался до меня».

Уйбомяги пыталась улучшить свое самочувствие, принимая парацетамол. «Температура падала, но затем снова поднималась до 39 с лишним, был даже легкий бред», - описывает она свое состояние здоровья. «Головные боли, кашель, головокружение, общая слабость, насморк. Голос другой и сил нет», - продолжает она. Ведущая добавляет, что также потеряла обоняние и вкус.

Уйбомяги не может сказать, как и когда она заразилась коронавирусом. «Я должна была сделать третью дозу в январе, но теперь нужно сначала выздороветь».