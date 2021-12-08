Дочь Бодрова: «Могу приблизиться к папе, видя его на экране»

Актер и режиссер Сергей Бодров-младший скончался почти 20 лет назад, но все еще не забыт поклонниками. Дочь артиста Ольгу уже сейчас сравнивают с отцом, ведь девушка также решила связать жизнь с актерской профессией. Сама она к такому относится с пониманием, сообщает портал Starhit.ru.

"Я знаю, что пока ко мне повышенное внимание только из-за фамилии, и, конечно, хочется не облажаться. Прекрасно, когда люди помнят человека, любят его, любят как художника, как творца, как артиста. Да, и это ведь также и моя история, моя семья, мои корни, за которые я несу ответственность", — уверена девушка.

К сожалению, воспоминаний об отце у Ольги осталось немного. Но Бодров-младший старался уделять своим детям побольше внимания: они вместе смотрели фильмы и гуляли на свежем воздухе.

"Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле и пьет чай с лимоном непременно из большой чашки. Помню его улыбку. И просто свет — я запомнила его светлым прежде всего. Для меня папа — это не "В чем сила, брат?", это не Данила Багров. Это мой папа, и, конечно, я пытаюсь с ним познакомиться как могу. Память зыбка и ненадежна, нельзя полагаться только на нее. Поэтому я могу приблизиться к папе, видя его на экране — это и есть мое общение", — рассказала Бодрова.

Сейчас Ольга уже сама становится известной актрисой. Фильм с ее участием "Море волнуется раз" был показан на фестивале "Кинотавр", а девушка даже была отмечена индивидуальной наградой. Останавливаться на достигнутом Бодрова не планирует. Она обожает выходить на театральную сцену, любит быть перед камерой.