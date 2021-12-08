Бывший министр госуправления переезжает в деревню: электричество не нужно, есть деревья в своем лесу!

Политик Янек Мягги написал в Facebook, что переезжает в деревню в муниципалитете Ляэне-Нигула, пишет Elu24. «В течение года-двух мы переедем. На приведение здания в порядок нужно время», - признает он. «Почему? В деревне хорошо, электричество не нужно. Деревья из собственного леса. Хозяйство достаточно большое: 100,5 га. Фермерство обеспечивает экологически чистую пищу», - объясняет Мягги принятое решение.

Мягги надеется, что все, кому в городе неуютно, вернутся на земли своих предков. «Деревня питает и освежает».