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Бывший министр госуправления переезжает в деревню: электричество не нужно, есть деревья в своем лесу!

Янек Мягги. ФОТО: Mihkel Maripuu

Бывший министр государственного управления Янек Мягги (48) объявил в соцсети, что планирует переехать из города в деревню. «В деревне хорошо, электричество не нужно», - поясняет он.

Политик Янек Мягги написал в Facebook, что переезжает в деревню в муниципалитете Ляэне-Нигула, пишет Elu24. «В течение года-двух мы переедем. На приведение здания в порядок нужно время», - признает он. «Почему? В деревне хорошо, электричество не нужно. Деревья из собственного леса. Хозяйство достаточно большое: 100,5 га. Фермерство обеспечивает экологически чистую пищу», - объясняет Мягги принятое решение.

Мягги надеется, что все, кому в городе неуютно, вернутся на земли своих предков. «Деревня питает и освежает».

Хутор, на который планируется переехать, является родиной матери Мягги. «В собственности семьи он с 1927 года, во владении родни с середины 1800-х годов. Энергия нужно направлять ​​в правильное место», - считает Мягги.

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