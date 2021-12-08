За два года до смерти у Градского появилась юная любовница из «Голоса»

В юности, когда Градский пел для группы «Скоморохи» и только начинал писатель музыку для фильма Андрона Кончаловского «Романс о влюбленных», он потерял голову от будущей первой жены Натальи.

- Это вообще был молодежный поступок, - рассказывал артист. - Нам было мало лет, и у нас были поначалу чудесные отношения, которые постепенно стали исчезать. И мы решили: вот сейчас пойдем поженимся - и все восстановится. Пошли поженились, а через три месяца, когда поняли, что ничего не восстанавливается, пожали друг другу руки, поцеловались и разошлись. Второй брак (речь об актрисе Анастасии Вертинской. - Г. У.) - это был серьезный большой роман, почти четыре года. Может быть, не надо было жениться. Такой роман иногда лучше брака. Третий раз мы с женой 20 лет прожили вместе. (Ольга Семеновна Градская родила гению Даню и Машу. «Четвертый раз», в котором появились на свет сыновья Саша и Ваня, у Александра с Мариной Коташенко продолжался почти 18 лет, хотя официально расписались они лишь за месяц до его смерти.)

- Просто по дурости я какое-то время жила с этим человеком, - говорила Анастасия Вертинская. - Ничего плохого и ничего хорошего из этой связи не получилось.

- Я из тех динозавров, кто еще любит женщин. Надеюсь, они меня тоже любят! - говорил буквально пару месяцев назад «Экспресс газете» Градский. - Всех своих женщин, с которыми мне довелось быть в романе, даже «ночных бабочек», я хорошо помню. Ласки женщин я не покупал, но отношения с представительницами древнейшей профессии у меня были. Бывали и совсем мимолетные встречи… Обычно мужчина утром мечтает, чтобы его дама поехала домой. В моей жизни лишь четыре раза этого не хотелось, и эти женщины были моими женами.

На телевидении многие давно подозревали, что отношения с последней женой Мариной у Градского расклеились еще до его того, как он подхватил коварный коронавирус и после выписки из больницы практически уже не мог ходить. Говорят, даже после заключения официального брака с Коташенко Александр Борисович жил в московской квартире с сиделкой, а Марина с сыновьями - в помпезном загородном доме. Скорее всего, до молодой супруги дошли слухи, что в одном из сезонов «Голоса» музыкант завел любовницу.