Престарелый Новый год: возраст участников новогоднего «Огонька» все больше и больше
Поразительный факт, но в новогоднем «Огоньке» на Первом канале уже несколько десятилетий выступают одни и те же люди, пишет newizv.ru.
Поразительный факт, но в новогоднем «Огоньке» на Первом канале уже несколько десятилетий выступают одни и те же люди, пишет newizv.ru.
Алла Пугачева - 72 года;
София Ротару - 74 года;
Валерий Леонтьев - 72 года;
Лев Лещенко - 79 лет;
Александр Буйнов - 71 год;
Ирина Аллегрова - 69 лет,
Лариса Долина 66 лет