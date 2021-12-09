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Престарелый Новый год: возраст участников новогоднего «Огонька» все больше и больше

Лариса Долина бессменно поет в "Огоньках" еще с 1980-х ФОТО: Инстаграм

Поразительный факт, но в новогоднем «Огоньке» на Первом канале уже несколько десятилетий выступают одни и те же люди, пишет newizv.ru.

В преддверии новогодних торжеств, в социальных сетях вспомнили возраст главных участников новогоднего «Огонька». И ужаснулись:

Алла Пугачева - 72 года;

София Ротару - 74 года;

Валерий Леонтьев - 72 года;

Лев Лещенко - 79 лет;

Александр Буйнов - 71 год;

Лолита Милявская 58 лет;

Ирина Аллегрова - 69 лет,

Лариса Долина 66 лет

 
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