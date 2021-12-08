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Лайма Вайкуле опубликовала видео с тяжелобольным Андреем Данилко

Андрей Данилко ФОТО: Sukhodolsky Dmitry/ITAR-TASS

Данилко перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине, пишет Topnews.

В июне этого года стало известно о тяжелом заболевании известного артиста Андрея Данилко, который выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Шоумен страдает от серьезного гормонального сбоя, от чего набрал лишний вес.

Продюсер Данилко пояснил, что причиной тому стало переутомление. Артист перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине и поделилась видео этой встречи с подписчиками.

При этом неважное самочувствие не помешало Данилко встретиться со своей коллегой и “подругой”. «Любимые друзья», — подписала пост Вайкуле.

Примечательно, что на этих кадрах Данилко выглядит хорошо. Более того, он явно сумел похудеть и прекрасно выглядит. Данилко также на своей странице в Instagram опубликовал совместный с Вайкуле. Судя по геолокации артисты встретились на “Дизель Шоу” в Национальном дворце искусств Украины.

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