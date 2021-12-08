Лайма Вайкуле опубликовала видео с тяжелобольным Андреем Данилко
Данилко перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине, пишет Topnews.
Данилко перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине, пишет Topnews.
Продюсер Данилко пояснил, что причиной тому стало переутомление. Артист перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине и поделилась видео этой встречи с подписчиками.
Примечательно, что на этих кадрах Данилко выглядит хорошо. Более того, он явно сумел похудеть и прекрасно выглядит. Данилко также на своей странице в Instagram опубликовал совместный с Вайкуле. Судя по геолокации артисты встретились на “Дизель Шоу” в Национальном дворце искусств Украины.