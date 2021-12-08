Лайма Вайкуле опубликовала видео с тяжелобольным Андреем Данилко

В июне этого года стало известно о тяжелом заболевании известного артиста Андрея Данилко, который выступает под сценическим псевдонимом Верка Сердючка. Шоумен страдает от серьезного гормонального сбоя, от чего набрал лишний вес.

Продюсер Данилко пояснил, что причиной тому стало переутомление. Артист перестал часто появляться на публике, однако певица Лайма Вайкуле встретилась с ним во время гастрольного тура по Украине и поделилась видео этой встречи с подписчиками.

При этом неважное самочувствие не помешало Данилко встретиться со своей коллегой и “подругой”. «Любимые друзья», — подписала пост Вайкуле.