Фиктивный брак, слухи о наследнике и родстве с Моргенштерном: на чем хайпует Александр Васильев

Александр тяжело переживал личную трагедию и решился на единственный возможный способ попасть из СССР в Европу: фиктивно женился на француженке Анне, изучавшей в МГУ русский язык. Сердобольная девушка выслала мужу приглашение во Францию, однако визовый отдел все равно не выпускал Васильева из страны больше года.

Ради возлюбленной Александр фиктивно женился

Наконец, Александр оказался в Париже и помчался на встречу с Машей. Но стоило только сесть за столик, как искусствовед услышал от избранницы, что между ними все кончено. Лаврова встретила известного французского журналиста и собралась выйти за него замуж. Спустя годы художница и историк моды попытались воскресить былую любовь, но не сложилось, так что они остались друзьями.

«Маша с французским корреспондентом обрела сына, но он с ней поступил не по-мужски: как только она забеременела, тот ее бросил… Она позвонила, приехала ко мне, но я испугался чужого ребенка. Сейчас понимаю, что, может быть, не надо было бояться, но я был слишком молод и неопытен, чтобы взять пассию с ребенком, который случился у нее с другим», — пояснял Васильев в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

Немаловажно, что сына Мария назвала так, как в детстве окрестили Александра: Груня. В дальнейшем эту историю раскрутили на шоу «На самом деле»: мол, ребенок мог быть наследником Васильева, а не какого-то француза. Интрига сохранилась, так как первая любовь историка моды отказалась отвечать на вопрос об отцовстве прямо. «История умалчивает, давайте сдадим анализ ДНК, применим научный подход, я только это могу предложить», — со смехом говорила в студии Маша.

Фиктивный союз

Жизнь в Европе открывала блестящие перспективы. ФОТО: Скриншот с сайта starhit.ru

В любом случае, приезд во Францию открыл Васильеву блестящие перспективы: он декорировал местные театры, затем начал читать курс лекций в университетах и колледжах мира, открыл частный музей коллекции старинного костюма в Риге.

Но где же жил Александр Александрович до оглушительного успеха? Он снимал квартиру вместе с фиктивной супругой, деля арендную плату напополам. Брак продлился пять лет, и в какой-то момент в дело вмешались чувства.