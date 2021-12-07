Деликатес с биркой «опасно»: кому категорически нельзя есть икру

Столовая ложка икры содержит половину от рекомендованной ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения — Прим.ред.) нормы соли на день. В день рекомендовано порядка пяти граммов соли, не больше,

Медик подчеркнул, что гипертоникам стоит быть особо осторожным с этим продуктом. Причем чем чаще человек наблюдает у тебя скачки давления, тем меньше ему следует употреблять икры.

Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это мое жесткое мнение гастроэнтеролога. Это приведет к обострению панкреатита, холецистита, чего угодно,

Тем не менее в икре есть множество полезных элементов. Так, в ней содержатся жирные кислоты Омега-3, которые известны своими полезными свойствами для мозга и хорошего обмена веществ, а также витамин D, йод и белки.