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Деликатес с биркой «опасно»: кому категорически нельзя есть икру

Красная икра. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Заболевания желудочно-кишечного тракта и гипертония — главные противопоказания к употреблению в пищу икры. Основная опасность заключается в избыточном количестве соли, которое содержится в деликатесе, пишет Пятый канал.

Столовая ложка икры содержит половину от рекомендованной ВОЗ (Всемирной организацией здравоохранения — Прим.ред.) нормы соли на день. В день рекомендовано порядка пяти граммов соли, не больше,

— рассказал изданию URA.RU врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург.

Медик подчеркнул, что гипертоникам стоит быть особо осторожным с этим продуктом. Причем чем чаще человек наблюдает у тебя скачки давления, тем меньше ему следует употреблять икры.

Навсегда отказаться от деликатеса предлагает пациентам с проблемами ЖКТ врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Если человек страдает заболеваниями ЖКТ, ему вообще икру есть нельзя. Это мое жесткое мнение гастроэнтеролога. Это приведет к обострению панкреатита, холецистита, чего угодно,

— заверила специалист.

Тем не менее в икре есть множество полезных элементов. Так, в ней содержатся жирные кислоты Омега-3, которые известны своими полезными свойствами для мозга и хорошего обмена веществ, а также витамин D, йод и белки.

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