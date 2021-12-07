Анна Семенович раскрыла подробности жизни с большой грудью

41-летняя певица призналась, что, несмотря на внушительный размер своего бюста, она предпочитает спать на животе, а не на спине или боку. «Вопреки расхожему стереотипу и шуткам на эту тему, я очень люблю спать на животе», — поделилась российская знаменитость, пишет Lenta.ru.

Кроме того, по словам телезвезды, каждый раз ей приходится приобретать два комплекта одного и того же нижнего белья или бикини разного размера. Семенович объяснила, что совершает такую покупку из-за большого отличия параметров груди и бедер. «Именно поэтому я думала о создании собственной линии белья для девушек с выдающимися формами», — заключила она в разговоре с журналистами.