Замечено в Таллинне: вежливый сосед убирает снег с балкона в пакеты

«В соседнем доме живет очень вежливый сосед, который не сбрасывает снег с балкона, а аккуратно кладет его в пакеты Prisma и выносит», - написала Ласс в Twitter.

Такой способ уборки снега определенно безопаснее для других, потому что снег не падает на головы прохожим. В то же время это во много раз усложняет его уборку.