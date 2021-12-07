Замечено в Таллинне: вежливый сосед убирает снег с балкона в пакеты
Журналист Лийсу Ласс опубликовала в Twitter фотографию таллиннца, который очень оригинально убирал снег. А именно, он собирал снег, скопившийся на балконе, в полиэтиленовые пакеты.
Журналист Лийсу Ласс опубликовала в Twitter фотографию таллиннца, который очень оригинально убирал снег. А именно, он собирал снег, скопившийся на балконе, в полиэтиленовые пакеты.
«В соседнем доме живет очень вежливый сосед, который не сбрасывает снег с балкона, а аккуратно кладет его в пакеты Prisma и выносит», - написала Ласс в Twitter.
Такой способ уборки снега определенно безопаснее для других, потому что снег не падает на головы прохожим. В то же время это во много раз усложняет его уборку.
Что вы думаете о таком способе?
Uudistemaja naabermajas elab väga viisakas naaber (kahtlustame pikemat aega, et soomlane), kes ei lükka lund rõdult alla, vaid paneb hoolikalt Prisma kotti ja viib ära ( nii mitu korda) 🤓 pic.twitter.com/WdJMMZapi4— Liisu Lass (@liisulass) December 6, 2021