Вт, 7.12.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
KinoFF
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Замечено в Таллинне: вежливый сосед убирает снег с балкона в пакеты

Снегопад в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

Журналист Лийсу Ласс опубликовала в Twitter фотографию таллиннца, который очень оригинально убирал снег. А именно, он собирал снег, скопившийся на балконе, в полиэтиленовые пакеты.

«В соседнем доме живет очень вежливый сосед, который не сбрасывает снег с балкона, а аккуратно кладет его в пакеты Prisma и выносит», - написала Ласс в Twitter.

Такой способ уборки снега определенно безопаснее для других, потому что снег не падает на головы прохожим. В то же время это во много раз усложняет его уборку.

Что вы думаете о таком способе?

НАВЕРХ
Back