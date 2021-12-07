Эстонские пихты, которые продает скандальный блогер Илья Варламов, будут украшать дома самых зажиточных жителей России

«Мы предлагаем пихты Фразера — это лучшее новогоднее дерево для дома. Вы наверняка помните рождественские сцены из голливудских фильмов, когда в гостиной стоит красивая и пушистая елка. Это и есть пихта Фразера. Ее даже используют в качестве рождественской елки в Белом доме у Президента США», - пишет Варламов на своем сайте.

Как обещает блогер, на фоне обычных, кривеньких новогодних елок пихта Фразера выглядит как «Мерседес» среди «Жигулей». У нее правильная конусовидная форма, густая крона, маленькие иголки с округлыми кончиками, которые не колют руки.

«Мы везем пихты из специального питомника в Эстонии. Там за ними ухаживают и регулярно постригают крону, чтобы елка была ровной и пушистой», - говорит Варламов.

Деревья они доставляют в 124 города России, а в Москве и Санкт-Петербурге — еще и устанавливают. Цены на пихты начинаются от 6500 рублей (76 евро) и до 28500 рублей (340 евро). А доплатив тысячу рублей (12 евро), компания Варламова еще и установит ее.