Рождество по всей Эстонии: смотрите, где работают праздничные ярмарки

На рождественских рынках можно выбрать подарки, которые больше нигде не найдешь: деревянные украшения, теплые носки с удивительными узорами и многое другое. Здесь же подают традиционные зимние блюда и напитки: кровяную колбасу, имбирное печенье и горячее вино. Таллинский рождественский рынок известен во всем мире. В 2021 году он будет работать 26.11.2021 — 02.01.2022, пишет Visitestonia.com.
А где еще проходят рождественские рынки? Скорее смотрите!
Рождественский Тарту, 28.11.2021 - 24.02.2022
«Рождественская деревня» и рождественская ярмарка города Пярну, 18.12 — 19.12.2021.
Рождественская ярмарка в Валга, 12.11 - 13.11.2021, 12:00 — 14:00.
Игра света на раквереской возвышенности Валлимяги в рождественский период, 12.12, 19.12, 26.12 в 17:00 - 17:30, 18:00 — 18:30.
Зимняя ярмарка в Нарве, 18.12.2021, 10:00 — 15:00.
Настоящий сааремааский рождественский рынок в центре города Курессааре, 27.11 - 18.12.2021, 11:00 — 16:00.