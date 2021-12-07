Рождество по всей Эстонии: смотрите, где работают праздничные ярмарки

Рождество и его ожидание – пожалуй, самое важное время в году для всех жителей Эстонии. Эта традиция уходит корнями в глубокое прошлое, когда отмечали языческий праздник зимнего солнцестояния. Из года в год на главных городских площадях собираются люди, чтобы поделиться радостью и душевным теплом с другими.