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Рождество по всей Эстонии: смотрите, где работают праздничные ярмарки

Tallinna jõuluturg. ФОТО: Madis Veltman

Рождество и его ожидание – пожалуй, самое важное время в году для всех жителей Эстонии. Эта традиция уходит корнями в глубокое прошлое, когда отмечали языческий праздник зимнего солнцестояния. Из года в год на главных городских площадях собираются люди, чтобы поделиться радостью и душевным теплом с другими.

На рождественских рынках можно выбрать подарки, которые больше нигде не найдешь: деревянные украшения, теплые носки с удивительными узорами и многое другое. Здесь же подают традиционные зимние блюда и напитки: кровяную колбасу, имбирное печенье и горячее вино. Таллинский рождественский рынок известен во всем мире. В 2021 году он будет работать 26.11.2021 — 02.01.2022, пишет Visitestonia.com.

А где еще проходят рождественские рынки? Скорее смотрите!

Тарту:

Рождественский Тарту, 28.11.2021 - 24.02.2022

Традиционная рождественская ярмарка будет организована у здания Тартуского рынка, 11.12.2021, 10:00 - 16:00

Рождественская ярмарка в Эстонском национальном музее, 12.12.2021, 10:00 — 16:00.

Пярну

«Рождественская деревня» и рождественская ярмарка города Пярну, 18.12 — 19.12.2021.

Ярваский уезд

Рождественские окна и рождественский рынок в Вяэтса, 12.12.2021, 19.12.2021, 18:00 — 20:00.

Южная Эстония

Рождественская ярмарка в Моосте, 12.12.2021, 10:00 — 13:00.

Рождественская ярмарка в Валга, 12.11 - 13.11.2021, 12:00 — 14:00.

Раквере

Игра света на раквереской возвышенности Валлимяги в рождественский период, 12.12, 19.12, 26.12 в 17:00 - 17:30, 18:00 — 18:30.

Северо-Восточная Эстония

Рождественская ярмарка в Ийсаку, 11.12.2021, 10:00 — 14:00.

Зимняя ярмарка в Нарве, 18.12.2021, 10:00 — 15:00.

Острова

Настоящий сааремааский рождественский рынок в центре города Курессааре, 27.11 - 18.12.2021, 11:00 — 16:00.

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