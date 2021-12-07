Популярный эстонский музыкант о росте цен на электричество: а свечи тоже подорожают?
Музыкант ансамбля Trad.Attack! Ялмар Вабарна поделился страшным сном о росте цен на электроэнергию.
Музыкант ансамбля Trad.Attack! Ялмар Вабарна поделился страшным сном о росте цен на электроэнергию.
«Когда видишь во сне, что цена на электричество снова поднялась...» - подписал видео музыкант, в котором он просыпается и начинает судорожно гасить в квартире свет.
«Интересно, а свечи тоже подорожают?» - поразмышлял он.