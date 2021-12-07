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Популярный эстонский музыкант о росте цен на электричество: а свечи тоже подорожают?

Ялмар Вабарна ФОТО: Arvo Meeks

Музыкант ансамбля Trad.Attack! Ялмар Вабарна поделился страшным сном о росте цен на электроэнергию.

«Когда видишь во сне, что цена на электричество снова поднялась...» - подписал видео музыкант, в котором он просыпается и начинает судорожно гасить в квартире свет.

«Интересно, а свечи тоже подорожают?» - поразмышлял он.

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