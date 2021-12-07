Блинная Kompressor снова очень популярна. Неужели на это повлияла голливудская актриса?

Актриса и модель Кейт Босуорт была в Эстонии в связи со съемками нового фильма Танеля Тоома «Страж». Находясь здесь, Босуорт посетила несколько таллинских кафе, которые сильно нахваливала, в том числе и блинную Kompressor на Ратаскаеву, 3. Место славится своими блинами, здесь есть 29 различных видов блинов.

Не каждый день такой

Кафе битком уже с обеда понедельника. «Сейчас все еще дурдом, у меня очень много работы, постоянно очередь», - говорит Эрик Комаров, менеджер заведния, объясняя, что их место стало очень популярным в последние годы. Однако пандемия все же сказалась на них, и количество людей стало меньше, чем до коронакризиса. «Падение товарооборота составляет не менее 60 процентов», - говорит Комаров.

Однако владелец кафе объясняет, что многие люди посещают его в основном только по выходным и во многом благодаря открытому рождественскому рынку на Ратушной площади. «Суббота и воскресенье - популярные дни для посещения кафе. И рождественская ярмарка играет большую роль в том, что народу ходит много», - говорит Комаров.

Не так давно кафе посетила голливудская актриса Кейт Босуорт, которая поделилась хвалебным снимком в «Инстаграме».

Блины в Kompressor ФОТО: Erakogu

«Это влияние сложно оценить, но любой положительный пост подойдет. Клиенты говорили, что здесь была звезда. Однако я не знаю, затронуло ли это российских и украинских туристов. У нас много русскоязычных туристов», - говорит Комаров и вспоминает российское шоу «Орел и решка», где впервые показали кафе. «Это шоу массово привлекало сюда российских туристов. Впрочем, на один пост долго рассчитывать не приходится», - считает владелец кафе.