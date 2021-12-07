Психолог назвала 10 причин, почему мужчинам не везет в любви

Эксперт по вопросам секса и отношений Оссиана Тепфенхарт на основе собственных наблюдений написала книгу «Я работаю в порно. Я знаю, почему так много мужчин одиноки», где раскрыла десять причин, которые мешают парням обрести личное счастье. И дело далеко не во внешности.

«Как человек, который общается со звёздами фильмов для взрослых, я знаю, что необязательно быть ростом 1,85 м и иметь потрясающее тело, чтобы заняться с кем-то сексом. Всё это чья-то фантазия, и ваша внешность — лишь один из многих факторов, делающих возможными отношения», - утверждает Оссиана Тепфенхарт.

1. Утрата социальных навыков

По мнению Оссианы, в этом виноват Интернет. Раньше навыки личного общения были просто необходимы. «Если ты не мог понять, как правильно себя вести, у тебя не было ни друзей, ни увлечений, ни перспектив свиданий», — говорит Тепфенхарт. Однако переход в онлайн, где не нужно общаться лицом к лицу, изменил правила игры. Сейчас образ «нелюдимого программиста», утратившего умение общаться и презентовать себя — в том числе девушкам, — вполне реален.

2. Вредные советы насчёт свиданий

Чтобы подготовиться к заветной встрече, парни нередко обращаются к информации на различных форумах и сайтах, которая не помогает, а вредит. Предложенные там пикаперские методы, манипуляции и эмоциональные качели — не лучшие способы завоевать девушку. Скорее она сбежит со свидания с избранником, вооружившимся токсичными приёмами. Девушка советует не смотреть на женщин как на существ с другой планеты, а видеть в них в первую очередь личность. Если подружиться с девушкой, научиться слушать её и понимать, то шансы на успешное свидание вырастут стократ.

3. Большинство мужчин не знает, чего им ждать или чего они хотят в отношениях

Благодаря ТВ и СМИ у многих парней сложилось впечатление, что они смогут заполучить красавицу с модельными параметрами, приложив минимум усилий. Поэтому на обычных девушек многие даже не обращают внимания. Также бытует ошибочное мнение, что любви можно добиться от любой приглянувшейся представительницы прекрасного, просто агрессивно её добиваясь. Парни упускают из вида, что здоровые отношения складываются по желанию двоих людей и что это всегда большая работа.

4. Многие мужчины чувствуют, что отношения требуют от них слишком много усилий и денег

Настоящие джентльмены действительно могут постоянно оплачивать свидания, и при этом они не застрахованы от того, чтобы получить отказ. Такой расклад истончает не только их кошелёк, но и эмоциональные ресурсы. Поэтому, чтобы избежать выгорания, девушка советует делать перерывы и давать себе отдохнуть от марафона рандеву.

5. Выбор девушки ради статуса

Порой мужчины склонны выбирать себе спутницу, руководствуясь не зовом сердца, а тем, что подумают другие мужчины. Красавица рядом становится лишь «атрибутом», а её личностные качества не учитываются. Такая пара просто обречена на провал.

6. Тяжёлый разрыв в прошлом

Не только девушки годами способны не вступать в отношения, оберегая сердце от новой боли. То же самое, по мнению Тепфенхарт, касается и парней. Не надо пытаться заткнуть душевную рану новым романом. Последствия тяжёлого разрыва нужно проработать и лишь тогда снова искать любовь.

7. Отсутствие искры

Некоторым парням не нужны отношения ради отношений. Они ждут ту, с которой у них действительно пробежит искра.

8. Эмоциональная нестабильность

Эмоциональная нестабильность, комплексы и заниженная самооценка могут стать препятствием к построению отношений. Мужчины с подобными проблемами склонны обвинять и использовать женщин и применять насилие, в результате чего рано или поздно остаются одни.

9. Чувство, что сейчас вы недостаточно хороши для отношений

Работать над собой, прежде чем вступать в отношения, — это нормально. Чем больше вы можете предложить партнёру, тем больше у вас шансов построить долгие и крепкие отношения. Также здесь уместно правило «подобное притягивает подобное». Если вы хотите видеть рядом с собой успешного и разносторонне развитого человека, то сначала самому надо стать таким, но для этого потребуется время.

10. Невезение