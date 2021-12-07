Витрина СССР: шесть забытых товарных брендов из советской Прибалтики

Жизнь в «советской загранице» была максимально похожа на буржуазную Европу - необычная архитектура городов, которые служили интерьерами для советских фильмов про Запад, рокеры и панки, на которых власти смотрели сквозь пальцы, единоличные хозяйства вместо совхозов, снабжение продовольствием по высшей категории. Кроме того, силами всего Союза в советское время было построено и восстановлено после войны множество заводов и фабрик, где производили передовые марки товары народного потребления, которые пользовались высоким спросом и были известны почти каждому жителю СССР.

После распада СССР и взятого курса прибалтийских государств на объединение с Европой и отторжение всего советского, практически все некогда успешные бренды обанкротились, потеряв привычные рынки сбыта продукции и не выдержав конкуренции.

1. Радиолы и приемники ВЭФ

г. Рига, Латвия

Фото: rw6ase.narod.ru

Рижский государственный электротехнический завод «ВЭФ» (VEF), основанный в 1919 году, в советское время был одним из крупнейших предприятий радиоэлектронной промышленности, обеспечивая работой более 20 тыс. человек и выпуская качественные телефоны и радиоаппаратуру (радиолы, приемники), ценившуюся покупателями.

Самые узнаваемые марки завода - жутко дефицитные транзисторные переносные радиоприемники на батарейках Спидола, появившиеся в 1960-е годы, которые могли ловить короткие волны, на которых вещали западные ралиостанции. Стационарные телефоны с дисковым и кнопочным набором от ВЭФ стояли в квартирах у многих счастливчиков, которым провели телефон. Также завод производил и шпионские микрофотокамеры под маркой Minox.

В конце 90-х годов завод приватизировали и разделили на множество мелких фирм, большинство из которых обанкротилось, а на части территории бывшего завода сейчас стоит торговый центр Domina, а заводские цеха заняли склады.

2. Духи Дзинтарс

г. Рига, Латвия

Фото: avito.ru

История марки Dzintars, которая по-русски перкводится как «янтарь», началась еще в 1849 году. В 1950-е годы после национализации и ряда объединений был создан парфюмерно-косметический завод, который стал флагманом флагманом парфюмерии и косметики всего СССР. Духи Рижская сирень, Тайны рижанки, Соло, Кокетка, Виноград и другие могли составить достойную конкуренцию Новой заре, и пользовались огромной популярностью у советских дам. Несмотря на немалую цену, флаконы буквально сметали с прилавков магазинов.

90-е и 2000-е годы завод отчаянно пытался остаться на плаву, однако в 2019 году все же был признан банкротом. К счастью, эта марка снова в строю, благодаря инвестициям эстонского бизесмена Олега Осиновского.

3. Жвачки Kalev

г. Таллинн, Эстония

Фото: twitter.com