Ирина Безрукова выступила с заявлением о рождении ребенка: самый счастливый день в моей жизни

Ирина Безрукова была замужем дважды. Ее первым супругом стал актер Игорь Ливанов. В этом браке у артистов родился сын Андрей. В 2000 году Ирина вышла замуж во второй раз. На сей раз ее избранником стал актер Сергей Безруков. Она даже взяла его фамилию.

Сергей воспитывал сына Ирины, а вот своих детей в этом браке не родил. Что, по слухам, не помешало ему завести на стороне двоих малышей. А в 2015 году Безруков развелся. Свое счастье он обрел с режиссером Анной Матисон, подарившей ему еще трех наследников.

А вот Ирина Безрукова, мало того что осталось без мужа, так еще и лишилась единственного сына. В марте 2015 года Андрей упал, неудачно ударился головой и умер. Безвременный уход сына стал потрясением для актрисы, буквально подкосил ее. Впоследствии, в программе «Исповедь», Ирина Безрукова призналась, что была готова наложить на себя руки.

К счастью, актриса сумела оправиться. Она с головой ушла в работу, стала больше путешествовать, выходить в свет. Но о сыне Ирина не забывает ни на минуту. Тем более 6 декабря — сегодня ему исполнилось бы 32 года. В честь важной даты Ирина Безрукова опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети трогательный пост.

«6 декабря… Самый счастливый день в моей жизни, в этот день родился ты, мой Андрюша», — обратилась к единственному ребенку актриса.

Свою публикацию Ирина Безрукова сопроводила фотографиями Андрея разных лет. Актриса вспомнила о том, как с самого детства сын дарил ей цветы. И даже сейчас, когда его не стало, по признанию артистки, в ее доме постоянно есть цветы. «Спасибо, родной, за свет, за мудрость и чистоту души, с которой я могла соприкасаться целых 25 лет. Спасибо за то, что выбрал меня. Спасибо, что был все время рядом и дома, и в путешествиях, и в работе. Что был мне сыном, другом и терпеливым учителем. Тебе всегда будет 25. А я в свои годы только стремлюсь хоть немного дотянуться до твоего света, до твоей мудрости, внутренней зрелости, душевной гармонии и простоты», — призналась актриса.