Как угодить Тигру: советы для встречи Нового года

Тигр - это третий знак китайского гороскопа. Легенда гласит, что он был уверен, что никто из животных не может с ним сравниться в силе и энергии. Но Крыса "перепрыгнула его благодаря хитрости, а Бык - благодаря усердию и трудолюбию.

Однако Тигр все же остался символом отваги и силы, изгоняющей зло.

Как правильно встретить

В чем встречать Новый год 2022

Лучше выбрать одежду из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей. Это может быть шелк, кожа или замша.

Наряд должен быть элегантным, но не пафосным.

В каком цвете встречать год Тигра

Хорошо подойдут для этого Нового года медово-желтый, мятно-зеленый, лазурно-синий и голубой, темно-коричневый, желто-оранжевый и оливковый цвета, то есть все натуральные оттенки, напоминающие о природе.

О ярких красках в этом случае лучше позабыть, чтобы не отпугнуть хозяина года.

Принты: главное - не создать Тигру конкуренцию и не использовать раскраску змеи, леопарда, зебры. Лучше всего подойдет натуральный окрас полосатого.

Как украсить дом на Новый год-2022

Отличным вариантом в этом будут деревянные или металлические аксессуары - различные вазочки, декоративные фигурки и прочее. Стол следует накрыть скатертью, а у каждого гостя должная быть льняная салфетка.

Что приготовить на Новый год-2022

На столе обязательно должно быть мясо, и чем больше, тем лучше. Также хорошо украсить блюда свежей зеленью. В обязательном порядке стоит запастись фруктами желтого цвета - хурмой, апельсинами, лимонами, мандаринами.

Из напитков возможно все, но лучше отдать предпочтение натуральным сокам и компотам.

А вот полуфабрикаты и фаст-суд - строго запрещены.

Что нельзя делать на Новый год-2022

В преддверии Нового года строго запрещено:

стричься за несколько часов до Нового года;

встречать праздник в одиночестве и унынии;

ставить на стол большое количество рыбных блюд (лучше мясо);

проводить генеральную уборку 31 числа;

стирать одежду и развешивать белье в канун праздника;