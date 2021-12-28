Как угодить Тигру: советы для встречи Нового года
Новый год 2022 - год Черного (Голубого) Водяного Тигра по китайскому календарю. Чтобы его правильно встретить, нужно угодить этому животному, пишет korrespondent.net.
Новый год 2022 - год Черного (Голубого) Водяного Тигра по китайскому календарю. Чтобы его правильно встретить, нужно угодить этому животному, пишет korrespondent.net.
Тигр - это третий знак китайского гороскопа. Легенда гласит, что он был уверен, что никто из животных не может с ним сравниться в силе и энергии. Но Крыса "перепрыгнула его благодаря хитрости, а Бык - благодаря усердию и трудолюбию.
Однако Тигр все же остался символом отваги и силы, изгоняющей зло.
Как правильно встретить
В чем встречать Новый год 2022
Лучше выбрать одежду из натуральных материалов, а не из синтетики и других искусственных тканей. Это может быть шелк, кожа или замша.
Наряд должен быть элегантным, но не пафосным.
В каком цвете встречать год Тигра
Хорошо подойдут для этого Нового года медово-желтый, мятно-зеленый, лазурно-синий и голубой, темно-коричневый, желто-оранжевый и оливковый цвета, то есть все натуральные оттенки, напоминающие о природе.
О ярких красках в этом случае лучше позабыть, чтобы не отпугнуть хозяина года.
Принты: главное - не создать Тигру конкуренцию и не использовать раскраску змеи, леопарда, зебры. Лучше всего подойдет натуральный окрас полосатого.
Как украсить дом на Новый год-2022
Отличным вариантом в этом будут деревянные или металлические аксессуары - различные вазочки, декоративные фигурки и прочее. Стол следует накрыть скатертью, а у каждого гостя должная быть льняная салфетка.
Что приготовить на Новый год-2022
На столе обязательно должно быть мясо, и чем больше, тем лучше. Также хорошо украсить блюда свежей зеленью. В обязательном порядке стоит запастись фруктами желтого цвета - хурмой, апельсинами, лимонами, мандаринами.
Из напитков возможно все, но лучше отдать предпочтение натуральным сокам и компотам.
А вот полуфабрикаты и фаст-суд - строго запрещены.
Что нельзя делать на Новый год-2022
В преддверии Нового года строго запрещено:
стричься за несколько часов до Нового года;
встречать праздник в одиночестве и унынии;
ставить на стол большое количество рыбных блюд (лучше мясо);
проводить генеральную уборку 31 числа;
стирать одежду и развешивать белье в канун праздника;
брать в долг или занимать деньги.