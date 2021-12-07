Мог быть круче Кобзона и Лещенко вместе взятых: что мешало популярности Градского при СССР
Никита Джигурда намерен вдохнуть новую жизнь в песню «Как молоды мы были», сообщает sobesednik.ru.
Никита Джигурда намерен вдохнуть новую жизнь в песню «Как молоды мы были», сообщает sobesednik.ru.
Общественность до сих пор не может смириться с внезапной смертью Александра Градского. В эти дни многие вспоминают о легендарном певце и композиторе добрыми словами и думают о том, как увековечить его память.
- С Сашей Градским мы пересекались на различных фестивалях в Юрмале, в Сочи, - вспоминает 60-летний Джигурда. – Он – гениальный музыкант. По жизни он был барином, аристократом, никогда не шел на компромиссы. В советские годы он фактически пошел на подвиг, исполнив песню «Как молоды мы были» в такой манере, в какой тогда никто не пел в СССР. Он знал западную музыку, которая в то время у нас была запрещена. Саша был алмазом, и если бы он тогда смог пойти на компромисс, то его бы раскрутили так, что он бы был круче Кобзона и Лещенко, вместе взятых. Для меня он и так является таковым, хоть я уважаю и Иосифа Давыдовича, и Льва Валерьяновича.
Никита Джигурда также рассказал, что сейчас он вовсю работает над тем, чтобы на сороковой день после смерти Градского почтить его память.
-Я делаю необычный ремикс песни «Как молоды мы были», - продолжает Никита. – Я спою ее совершенно по-другому – в спокойной, ритм-н-блюзовой манере, что называется субтоном. Это будет моя дань памяти Саши. Для меня нет смерти, я знаю, что Градский ушел в мир иной и теперь будет там, в высших слоях чистого астрала творить музыку, сбросив скафандр своего уставшего физического тела!