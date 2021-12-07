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Филиппу Киркорову грозит арест

Филипп Киркоров ФОТО: VLADIMIR GERDO/TASS

На основании протоколов о нарушении ПДД артистом возбуждено 90 административных материалов, пишет sobesednik.ru.

Суд может арестовать звезду российской эстрады Филиппа Киркорова на срок до 15 суток из-за неуплаченных штрафов за многократные нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы, передает ТАСС.

Наказание по этой статье предусматривает штраф в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административный арест на срок до 15 суток или до 50 часов обязательных работ.

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