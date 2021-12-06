Яд на краешке бокала: почему опасно пить вчерашний чай

Свежезаваренный чай можно пить ближайшие 15-20 минут. При этом настаивать напиток часами не стоит — свои полезные свойства лист отдает за пару минут. После начинается окислительный процесс, на поверхности чайника появляется пенка — удобная среда для развития грибков и микроорганизмов.
При этом выкидывать заварку после одного использования необязательно. Некоторые сорта чая с каждым завариваем раскрываются все новыми вкусами, поэтому использовать их можно повторно.
К «многоразовым» вида чая не относится черный. Особый процесс ферментации и сушка делают лист черного чая ломким и не пригодным для питья уже после двух завариваний.
Не потеряют своих полезных свойств красные, белые и зеленые чаи после трех завариваний. А сорта пуэр и улун и вовсе можно заваривать до десяти раз. При этом после каждого последующего добавления кипятка увеличивается время, которое необходимо чайному листу для отдачи вкуса. Например, на второй раз зеленому чаю понадобится уже не менее трех минут.