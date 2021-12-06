Яд на краешке бокала: почему опасно пить вчерашний чай

Свежезаваренный чай можно пить ближайшие 15-20 минут. При этом настаивать напиток часами не стоит — свои полезные свойства лист отдает за пару минут. После начинается окислительный процесс, на поверхности чайника появляется пенка — удобная среда для развития грибков и микроорганизмов.

При этом выкидывать заварку после одного использования необязательно. Некоторые сорта чая с каждым завариваем раскрываются все новыми вкусами, поэтому использовать их можно повторно.

К «многоразовым» вида чая не относится черный. Особый процесс ферментации и сушка делают лист черного чая ломким и не пригодным для питья уже после двух завариваний.