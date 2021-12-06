РЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Проще некуда! Рецепт быстрого салата на новогодний стол

Многие из нас любят поставить на новогодний стол традиционные салаты, но иногда все же хочется попробовать что-то новое, не тратя на готовку кучу времени.

Предлагаем вам рецепт быстрого салата репортера Влады Лаевалинд, который идеально подойдет для новогоднего застолья.

Вам понадобится:

Сыр

Ветчина

Яйца

Свежий огурец

Паприка

Кукуруза

Зелень

Соль и перец по вкусу

ФОТО: Личный архив автора

Приготовление:

Поставьте вариться яйца, а в это время порежьте и смешайте все остальные ингредиенты.

Чтобы уменьшить время приготовления, можно купить уже тертый сыр и нарезанную кубиками ветчину.

ФОТО: личный архив автора

Огурец и паприку нарежьте соломкой, добавьте кукурузу. Если вам нравится зелень, ее тоже можно добавить.

ФОТО: Личный архив автора

Когда яйца сварятся, почистите их и нарежьте также соломкой или воспользуйтесь яйцерезкой.

ФОТО: Личный архив автора

Добавьте немного майонеза и соль с перцем по вкусу. Салат готов!