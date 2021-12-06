РЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Проще некуда! Рецепт быстрого салата на новогодний стол

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.
Многие из нас любят поставить на новогодний стол традиционные салаты, но иногда все же хочется попробовать что-то новое, не тратя на готовку кучу времени.
Предлагаем вам рецепт быстрого салата репортера Влады Лаевалинд, который идеально подойдет для новогоднего застолья.
Вам понадобится:
Сыр
Ветчина
Яйца
Свежий огурец
Паприка
Кукуруза
Зелень
Соль и перец по вкусу
Приготовление:
Поставьте вариться яйца, а в это время порежьте и смешайте все остальные ингредиенты.
Чтобы уменьшить время приготовления, можно купить уже тертый сыр и нарезанную кубиками ветчину.
Огурец и паприку нарежьте соломкой, добавьте кукурузу. Если вам нравится зелень, ее тоже можно добавить.
Когда яйца сварятся, почистите их и нарежьте также соломкой или воспользуйтесь яйцерезкой.
Добавьте немного майонеза и соль с перцем по вкусу. Салат готов!