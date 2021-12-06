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РЕЦЕПТ LIMON.EE ⟩ Проще некуда! Рецепт быстрого салата на новогодний стол

ФОТО: Личный архив автора

В этом году к Рождеству и Новому году готовим вкусно и быстро вместе с сотрудниками редакции портала Limon.ee. Показываем наши быстрые и вкусные рецепты, с приготовлением которых справится даже тот, кто никогда раньше ничего подобного не готовил.

Многие из нас любят поставить на новогодний стол традиционные салаты, но иногда все же хочется попробовать что-то новое, не тратя на готовку кучу времени.

Предлагаем вам рецепт быстрого салата репортера Влады Лаевалинд, который идеально подойдет для новогоднего застолья.

Вам понадобится:

  • Сыр
  • Ветчина
  • Яйца
  • Свежий огурец
  • Паприка
  • Кукуруза
  • Зелень
  • Соль и перец по вкусу
ФОТО: Личный архив автора

Приготовление:

Поставьте вариться яйца, а в это время порежьте и смешайте все остальные ингредиенты.

Чтобы уменьшить время приготовления, можно купить уже тертый сыр и нарезанную кубиками ветчину.

ФОТО: личный архив автора

Огурец и паприку нарежьте соломкой, добавьте кукурузу. Если вам нравится зелень, ее тоже можно добавить.

ФОТО: Личный архив автора

Когда яйца сварятся, почистите их и нарежьте также соломкой или воспользуйтесь яйцерезкой.

ФОТО: Личный архив автора

Добавьте немного майонеза и соль с перцем по вкусу. Салат готов!

Приятного аппетита!

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