Маргарита или Капричоза: какая вы пицца по знаку Зодиака

Овен

Овны — остренькая Пепперони. Эти представители зодиакального круга прямолинейны и иногда грубы. Они могут такими же острыми, как и эта пицца. Окружающим тяжело найти общий язык с этими представителями огненной стихии.

Телец

Тельцы — закрытая пицца Кальцоне. При первой встрече с этими представителями зодиакального круга не всегда можно понять, что они из себя представляют. Рожденные под этим созвездием иногда кажутся не совсем приветливыми. Но стоит пообщаться с ними побольше, вы сразу узнаете их лучшие стороны.

Близнецы

Близнецы — Четыре сыра. Эти представители зодиакального круга, как пицца многогранны. Их по праву можно назвать одним из самых переменчивых знаков зодиака. Эти представители воздушной стихии любят быть в центре внимания. Близнецы — душа компании, они стараются поднять настроение своим близким. Но иногда, даже эти весельчаки и балагуры хотят погрузить в унынье и побыть наедине со своими мыслями.

Рак

Раки — такие же разносторонние, как и пицца Четыре сезона. Они могут одновременно увлекаться наукой, искусством и спортом, при этом преуспеть во всех сферах сразу. Эти представители водной стихии привыкли во всем быть первыми. Их задатки лидера будут заставлять снова и снова покорять новые вершины.

Лев

Львы похожи на простую, но при этом безумно вкусную Неаполитанскую пиццу. Мало, кто знает, что это итальянское блюдо впервые было сделано из подручных ингредиентов: моцареллы, помидоров, базилика и оливкового масла, которое добавляют в тесто. На праздничных застольях пицца нередко занимает место в центре стола. Так и Львы любят всегда быть в центре внимания. Если кто-то попытаться занять место этих представителей огненной стихии, они непременно спихнут его с пьедестала.

Дева

Классическая пицца Маргарита, как нельзя лучше подходит для консервативных Дев. Рожденные под этим знаком зодиака не любят жить в избытке, они привыкли довольствоваться малым. Они закрыты, порой даже замкнутыми. Но несмотря на них необщительность, люди к ним все равно тянутся.

Весы

Пицца Капричоза лучше всего подходит для представителей воздушной стихии. Весы отличаются своей харизмой и задорным характером. Они могут найти общий язык с любыми людьми. Им легко заводить новые знакомства и вливаться в незнакомые компании.

Скорпион

Скорпионы отличаются своих резким характером, поэтому им больше всего подходит самая острая пицца Дьябло. Среди ее ингредиентов — перец чили, который, как нельзя лучше описывает переменчивый нрав этих представителей водной стихии. При первом знакомстве Скорпионы могут показаться вам добрыми и милыми. Но стоит узнать их получше, вы сразу поймете, что они не так просты, как кажутся. Они, как пицца Дьябло, стоит вам откусить кусочек и вы почувствуете вкус сыра и только после острый перец.

Стрелец

Стрельцы, как и Скорпионы, таят в себе много загадок и секретов. А раскусить их получится не сразу. Для этих представителей огненной стихии больше всего подходит Баварская пицца. Блюдо с копченными колбасками и соленными огурцами — нравится далеко не всем. Так и людям рожденным под этим знаком зодиака тяжело заводить новые знакомства. Окружающие не с первого раза могут по заслугам оценить их пылкий нрав и своеобразное чувство юмора.

Козерог

Для Козерогов лучше всего подходит Барбекю. Это пицца одновременно и острая, и сладкая. Так и эти представители земной стихии отличаются своим переменчивым характером. Окружающим они могут показаться холодными и отстраненными. Но только близкие люди знают, что на самом деле Козероги — очень ранимые и чувственные личности.

Водолей

Для Водолеев лучше всего подходит Гавайская пицца. Это итальянское блюдо, сочетающее в себе соленую ветчину и сладкие ананасы придется по вкусу только истинным гурманам. Эти представители воздушной стихии кажутся загадочными, а порой даже странными. Эксцентричный характер не мешает им влюблять в себя людей. Водолеи с легкостью заводят новые отношения, как любовные, так и дружеские.

Рыбы