Олег Тиньков рассказал о борьбе с лейкемией: «Не скажу, что я победил»

Безусловно, это два разных человека, потому что я был очень нетерпимым, прыгал, летал, ездил по всему миру. Сейчас, конечно, я стал куда более спокойным, стал ценить каждый день, каждую минуту, стал терпеливым, стал больше понимать других. Я понял, что во многом это суета сует. Меньше пользуюсь социальными сетями. Меня волнуют здоровье, семья, бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы совсем не закиснуть мозгами,