Олег Тиньков рассказал о борьбе с лейкемией: «Не скажу, что я победил»

Я вот никогда не скажу, что я победил. Я нахожусь в стадии какой-то борьбы. Во-первых, победить эту болезнь окончательно, мне кажется, невозможно, к сожалению,
Тиньков отметил, что у него диагностировали ОМЛ — острый миелоидный лейкоз, выживаемость после которого, по его словам, в России составляет 10%.
Вот перед вами человек, который ни хрена не победил, который борется, и мне кажется, людям, которые борются, важно посмотреть на такого же,
При этом он сказал, что настроен довольно пессимистично и часто плачет.
Мне тяжело это дается до сих пор,
— признался предприниматель.
Говоря о своем нынешнем состоянии здоровья, Олег Тиньков рассказал, что сейчас у него происходит РТПХ — то есть реакция "трансплантат против хозяина".
По его признанию, рак его сильно изменил — он буквально стал другим человеком.
Безусловно, это два разных человека, потому что я был очень нетерпимым, прыгал, летал, ездил по всему миру. Сейчас, конечно, я стал куда более спокойным, стал ценить каждый день, каждую минуту, стал терпеливым, стал больше понимать других. Я понял, что во многом это суета сует. Меньше пользуюсь социальными сетями. Меня волнуют здоровье, семья, бизнесом чуть-чуть занимаюсь, чтобы совсем не закиснуть мозгами,
Олег Тиньков также рассказал, что пережил заражение коронавирусной инфекцией, и, по его словам, заболевание он перенес гораздо тяжелее, чем несколько курсов химиотерапии.
У меня во время COVID нюх пропал. Более смешные приключения — я сделал две химии и заболел COVID, одним из первых в марте 2020-го, потом была еще одна химия и пересадка. Если сравнивать с четырьмя химиями и пересадкой, самым ужасным был COVID. Очень плохо я пережил COVID, плохая болезнь,
Прошлым летом Олег Тиньков перенес пересадку костного мозга. Операция прошла успешно — костный мозг, донором которого стала немецкая женщина, у него прижился. По словам бизнесмена, она спасла ему жизнь.