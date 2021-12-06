Эстонская певица о вакцинации детей: только через мой труп - достану с того света!

«Вы можете лишить меня возможности петь на сцене... но я не отдам вам своих детей», - твердо говорит певица Сандра Нурмсалу.

«Создание музыки, которую я изучала в течение многих лет и совершенствовалась в этой области, было моим призванием в этой жизни», - написала Нурмсалу. «Я думала, что люблю петь так сильно, что не смогу жить без этого, но это ощущение прошло, когда родился наш первый ребенок».

«Сегодня, спустя 11 лет и появления на свет четверых детей, я точно знаю, что если у меня заберут мою работу, так как давать концерты без уколов нельзя, а премьер-министр будет поощрять вас искать новую работу, на которой вам не надо вступать в контакт с другими людьми - тогда все не так страшно...»