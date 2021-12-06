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Эстонская певица о вакцинации детей: только через мой труп - достану с того света!

Sandra Nurmsalu ФОТО: Konstantin Sednev

Певица Сандра Нурмсалу выразила свое мнение в Facebook против вакцинации и коронаограничений, заявив, что она может уйти с работы, но своих детей  вакцинировать не будет.

«Вы можете лишить меня возможности петь на сцене... но я не отдам вам своих детей», - твердо говорит певица Сандра Нурмсалу.

«Создание музыки, которую я изучала в течение многих лет и совершенствовалась в этой области, было моим призванием в этой жизни», - написала Нурмсалу. «Я думала, что люблю петь так сильно, что не смогу жить без этого, но это ощущение прошло, когда родился наш первый ребенок».

«Сегодня, спустя 11 лет и появления на свет четверых детей, я точно знаю, что если у меня заберут мою работу, так как давать концерты без уколов нельзя, а премьер-министр будет поощрять вас искать новую работу, на которой вам не надо вступать в контакт с другими людьми - тогда все не так страшно...»

Нурмсалу констатировала факт, что человек ко многому привыкает и адаптируется, но это не означает его согласия или примирения. «Помните это, так как мое решение не изменится: я не отдам вам своих детей. Никогда и ни в коем случае! Это произойдет только через мой труп. А если надо, то достану с того света!», - радикально заявляет певица. 

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