Вышел из дома и не вернулся: трагичные судьбы детей – актеров советского кино

Вышел из дома и не вернулся

Дмитрий Егоров родился в 1970 году в Москве. Его мать — актриса театра и кино Наталья Кустинская, отец — переводчик посольства СССР в Индии Олег Волков. Но воспитывал мальчика «звездный» отчим — космонавт Борис Егоров.

Дима Сомов в фильме «Чучело»: актер Дмитрий Егоров ФОТО: скриншот с youtube.com

Как вспоминает мама Дмитрия, режиссер Ролан Быков долго не мог найти актера для своего фильма «Чучело». Когда он увидел Митю, то сразу понял — это идеальный исполнитель роли самого популярного ученика в классе, который предаст свою подругу. Показав на Егорова, Быков заявил: «Мне нужен этот мальчик. У него серьезное лицо и капризная губа!» Родители Мити не хотели, чтобы тот связывал себя с кино. Но его отец был в это время в США, а Кустинской Быков просто сказал: «Тебя вообще никто не спрашивает!»

После выхода фильма Дима стал невероятно популярен. Тем не менее мальчик не захотел сниматься дальше: он окончил школу и поступил в МГИМО на экономический факультет. Еще будучи студентом, Дмитрий женился. Вскоре у пары родился сын, однако малыш умер в семь месяцев из-за тяжелой болезни — у него была гидроцефалия. После этого Дмитрий развелся с женой и начал пить. Отношения с новой пассией не заладились: Ольга била его и однажды из-за ревности даже нанесла сильный удар каблуком туфли в висок.

В 2002 году Дмитрий Егоров, которому тогда было 33 года, вышел из дома и не вернулся. По официальной версии, он скончался на улице из-за сердечной недостаточности. Однако Кустинская рассказывала, что у ее сына был пробит висок. Однажды Наталья в сердцах во время одного интервью бросила, что Митю убила Ольга — очень уже была похожа рана на травму, которую девушка нанесла до этого мужчине. Правда это или нет, неизвестно: Ольга пережила Дмитрия ненадолго — пьяная, она замерзла на улице.

Гибель в 24 года

Юля сама привела свою мать на первый просмотр. «Мама, мы идем на кинопробы», — заявила девочка после того, как в танцевальную студию, где она занималась, пришел режиссер Ефим Грибов поисках исполнительницы главной роли для фильма «Обуза». Утвердили Юлю сразу: всех поразило, как легко девочка заплакала «на заказ» — постояла полминуты спиной к камере, повернулась, а из глаз катятся слезы.

Галюня из «Белых Рос» и Красная шапочка из «Сказок старого волшебника»: актриса Юлия Космачева ФОТО: скриншот с youtube.com

Затем последовала роль Галюни в «Белых росах». Режиссер Игорь Добролюбов никого, кроме Космачевой, в своем фильме видеть не хотел и говорил: «Юля, ты мое будущее». Девочка сама добилась участия в съемках «Красной шапочки» — очень по-взрослому объяснила, что это ее последний шанс стать сказочной героиней: «Ведь я расту и скоро не смогу ее сыграть». Так она оказалась на одной съемочной площадке с Табаковым, Васильевым, Джигарханяном, Юрским и Симоновой.