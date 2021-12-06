Вышел из дома и не вернулся: трагичные судьбы детей – актеров советского кино
Обычные мальчишки и девчонки, ставшие знаменитостями, которых любила вся страна... Слава не сделала их счастливыми, а судьба многих закончилась трагично.
Обычные мальчишки и девчонки, ставшие знаменитостями, которых любила вся страна... Слава не сделала их счастливыми, а судьба многих закончилась трагично.
Вышел из дома и не вернулся
Дмитрий Егоров родился в 1970 году в Москве. Его мать — актриса театра и кино Наталья Кустинская, отец — переводчик посольства СССР в Индии Олег Волков. Но воспитывал мальчика «звездный» отчим — космонавт Борис Егоров.
Как вспоминает мама Дмитрия, режиссер Ролан Быков долго не мог найти актера для своего фильма «Чучело». Когда он увидел Митю, то сразу понял — это идеальный исполнитель роли самого популярного ученика в классе, который предаст свою подругу. Показав на Егорова, Быков заявил: «Мне нужен этот мальчик. У него серьезное лицо и капризная губа!» Родители Мити не хотели, чтобы тот связывал себя с кино. Но его отец был в это время в США, а Кустинской Быков просто сказал: «Тебя вообще никто не спрашивает!»
После выхода фильма Дима стал невероятно популярен. Тем не менее мальчик не захотел сниматься дальше: он окончил школу и поступил в МГИМО на экономический факультет. Еще будучи студентом, Дмитрий женился. Вскоре у пары родился сын, однако малыш умер в семь месяцев из-за тяжелой болезни — у него была гидроцефалия. После этого Дмитрий развелся с женой и начал пить. Отношения с новой пассией не заладились: Ольга била его и однажды из-за ревности даже нанесла сильный удар каблуком туфли в висок.
В 2002 году Дмитрий Егоров, которому тогда было 33 года, вышел из дома и не вернулся. По официальной версии, он скончался на улице из-за сердечной недостаточности. Однако Кустинская рассказывала, что у ее сына был пробит висок. Однажды Наталья в сердцах во время одного интервью бросила, что Митю убила Ольга — очень уже была похожа рана на травму, которую девушка нанесла до этого мужчине. Правда это или нет, неизвестно: Ольга пережила Дмитрия ненадолго — пьяная, она замерзла на улице.
Гибель в 24 года
Юля сама привела свою мать на первый просмотр. «Мама, мы идем на кинопробы», — заявила девочка после того, как в танцевальную студию, где она занималась, пришел режиссер Ефим Грибов поисках исполнительницы главной роли для фильма «Обуза». Утвердили Юлю сразу: всех поразило, как легко девочка заплакала «на заказ» — постояла полминуты спиной к камере, повернулась, а из глаз катятся слезы.
Затем последовала роль Галюни в «Белых росах». Режиссер Игорь Добролюбов никого, кроме Космачевой, в своем фильме видеть не хотел и говорил: «Юля, ты мое будущее». Девочка сама добилась участия в съемках «Красной шапочки» — очень по-взрослому объяснила, что это ее последний шанс стать сказочной героиней: «Ведь я расту и скоро не смогу ее сыграть». Так она оказалась на одной съемочной площадке с Табаковым, Васильевым, Джигарханяном, Юрским и Симоновой.
В 1985 году Юлю взяли без проб в фильм «Третий в пятом ряду». Режиссер Сергей Олейник потом говорил, что девочка — это лучшее, что было в его жизни. Занималась Космачева и озвучкой мультфильмов — говорила на разные голоса за девочек, мальчиков и даже взрослых фрейлин. Но когда Юля выросла, киностудия в Минске уже почти развалилась и продолжать карьеру было негде. В Москву мама девушку отпускать побоялась, и Юля поступила на журфак. Сначала скучала, а потом втянулась и искренне полюбила будущую профессию. Вышла замуж, родила дочь.
Умерла Юля неожиданно для всех в возрасте 24 лет. Попросила мать посидеть с внучкой, заскочила к соседу-приятелю. Сначала молодые люди играли в кости, потом парень вышел магазин, а когда вернулся, девушка уже лежала на диване мертвой. Позже судебная экспертиза установила, что у Юлии остановилось сердце. Но почему это случилось с 24-летней здоровой девушкой, так и осталось загадкой.
Стал бандитом
Отец Сергея умер, когда мальчику исполнилось четыре года, и мать Полина осталась одна с двумя детьми. Семья погрузилась в нищету: порой даже есть в доме было нечего. Помог бывшей актрисе Эльдар Рязанов — благодаря его ходатайству Полину взяли сотрудницей на «Мосфильм». С тех пор студия стала для мальчика вторым домом: целые дни он проводил с мамой на работе.
В 13 лет характер Сергея резко испортился: он стал неуправляемым, забросил учебу, связался с дурной компанией и был поставлен на учет в детской комнате милиции. Надеясь переключить внимание сына на что-то хорошее, Полина попросила режиссера Николая Калинина взять мальчика в кино. И оказалось, что Сергей — отличный актер!
За три года мальчик снялся в первых двух фильмах приключенческой трилогии по книгам Анатолия Рыбакова «Кортик» и «Бронзовая птица», сыграл в киноленте «Пропавшая экспедиция». Режиссеры заваливали юного актера предложениями, однако Сергей снова свернул на кривую дорожку: пьянствовал, отнимал деньги у подростков, дрался по любому поводу.
Свой первый срок в детской колонии Сергей получил в 17 лет: юноша избил на улице мужчину, который запретил ему играть со своей овчаркой. Вышел — и снова сел за кражу со взломом в буфете киностудии «Мосфильм», в которую он устроился работать осветителем. Вернувшись на свободу, Шевкуненко собрал из местной шпаны шайку и начал грабить прохожих на улице, а затем переключился на квартирные кражи по наводке.
Жизнь Сергея превратилась в круговорот «украл — пропил — в тюрьму». Вот только воровством он не ограничивался: в 1981 году его подозревали в убийстве близкой подруги матери – заслуженной артистки РСФСР Зои Фёдоровой, в 1982-м осудили за хранение наркотиков, в 1989-м — за нелегальное оружие в квартире, в 1990-м — за хранение краденых икон.
Выйдя на свободу в 1994 году, Сергей организовал собственную ОПГ, которую называли Мосфильмовской. Мужчина и его сообщники контролировали ряд точек в районе одноименной улицы Москвы. Шевкуненко, которого вся страна запомнила по роли принципиального пионера, превратился в «Артиста» и «Шефа».
11 февраля 1995 года Шевкуненко был застрелен в своей квартире. Вместе с ним была убита его мать Полина. Сергею было всего 36 лет, Полине Васильевне — 76. Преступление так и осталось нераскрытым.
Не пережила изнасилования
Мама Гильды Дана Манолеску в молодости была талантливой балериной. Именно она привела Гильду на пробы — и девочку взяли на главную роль в фильм «Мария, Мирабелла». Сразу после премьеры семья Манолеску уехала в Германию, где Дана открыла свою балетную школу. Гильда проучилась там два года, диплом артистки балета получила уже в Берлине, там же начала танцевальную карьеру.
Казалось, что перед девушкой открывается прекрасная жизнь: красавица, успешная танцовщица, обожаемая дочь... Однако закончилось всё из-за неудачного романа: бойфренд Гильды оказался наркоманом и втянул в свою зависимость девушку. Вместе с парнем Гильда попала в ДТП: сев за руль под кайфом, мужчина со всей дури жал на газ, переругиваясь с подружкой, и не следил за дорогой.
Гильда выжила, однако из-за травм танцевать больше не могла. Реабилитация длилась долго, девушке приходилось горстями принимать обезболивающие. Лишившись любимого дела, балерина погрузилась в депрессию. Но выстояла, справилась. Нашла новое занятие — устроилась работать флористом.
Но Гильду поджидала новая беда: как-то на улице незнакомец затолкал ее в машину, отвез к себе в квартиру, где насиловал три дня подряд. От этого удара Манолеску уже не оправилась. Здоровье становилось всё хуже, и в 35 лет девушка скончалась от почечной недостаточности.
Начал спиваться, погиб во время пожара
Алешу заметили, когда ему было 13 лет. Мальчик участвовал в московском общегородском конкурсе чтецов, где занял второе место. Там на него и обратил внимание ассистент режиссера фильма «Чучело». Фомкина пригласили на пробы. В итоге роль отдали другому подростку, однако данные Алексея остались в актерской базе киностудии имени Горького.
Через несколько месяцев об Алексее вспомнили: его позвали сниматься в популярном детском юмористическом киножурнале «Ералаш». Там его и увидел Павел Арсенов. «Вот этот нам подойдет!» — решил режиссер и предложил Фомкину главную роль в художественном фильме «Гостья из будущего».
После выхода первой серии Алексей стал звездой. В школе ему не давали прохода криками «Коля, миелофон у меня!» и вопросами «А правда тебя на съемках подвешивали за ноги?» На улице подходили люди: «Вы — Коля Герасимов?» И слышали в ответ: «Нет, я Алеша Фомкин!» — звездной болезнью школьник не заразился.
Параллельно с работой над «Гостьей» Алексей продолжал сниматься в «Ералаше», а в 1986 году сыграл второстепенную роль в фильме «Повод». Это сказалось на учебе: в том же году мальчик закончил школу, но не с аттестатом, а со справкой «прослушал». В 1987 году Фомкин снова появился на экране в фильме «На своей земле». А потом наступило затишье: новых ролей больше не предлагали.
Парень решил отправиться в армию. И как назло, именно в этот момент ему начали писать режиссеры с предложениями — вот только принять их он не мог. Отслужив, Алексей поступил на работу в МХАТ имени Горького, но через три месяца его уволили за прогулы — Фомкин уже начал прикладываться к бутылке. Еще какое-то время он работал маляром на стройке, но вскоре его выгнали и оттуда.
Тогда Фомкин перебрался в небольшую деревню Безводное, где поселился один в пустующем доме. Устроился работать на мельницу, сошелся с женщиной. Пить Алексей не бросил, жену это устраивало — она и сама предпочитала такой же «досуг».
22 февраля 1996 года Фомкина с супругой друзья пригласили на празднование Дня Советской Армии. Ночью в квартире, где шло отмечание, начался пожар. Спастись удалось всем, кроме Алексея, — он к тому времени уже спал глубоким сном и задохнулся от дыма. Как получилось, что о мужчине забыли и не стали вытаскивать его из дома, остается только гадать. Может, все были пьяны. Может, в панике не заметили, что одного из гостей не хватает.
Все эти истории — печальные подтверждения того, что ни слава, ни талант не гарантируют счастливой жизни. Иногда вмешивается случай, иногда характер человека не дает ему воспользоваться удачей и своими способностями. Но фильмы с этими актерами с нами останутся навсегда, пишет Cosmo.